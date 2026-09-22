München (ots) -- Elke hat die Zusage für eine Wohnung erhalten- Jessica und OIaf stehen vor einem wichtigen Arzttermin- Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 22. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Für Elke gibt es nach langer Ungewissheit endlich gute Neuigkeiten: Die 72-Jährige erhält die Zusage für eine Wohnung und kann gemeinsam mit Freundin Dagmar die ersten Umzugsvorbereitungen treffen. Gleichzeitig plagen Dagmar Schmerzen im Fuß - kurz vor der geplanten Reise nach Tunesien benötigt sie ärztliche Hilfe. In Hamburg steht Jessica und Olaf ein wichtiger Termin bevor, nachdem bei ihrem ungeborenen Baby Auffälligkeiten am Herzen festgestellt wurden. Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 22. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In Gelsenkirchen endet für Elke eine wochenlange Suche: Sie bekommt die Zusage für eine Wohnung. Zusammen mit Dagmar beginnt sie, Kartons zu packen und den bevorstehenden Wohnungswechsel vorzubereiten. Doch bei ihrer Freundin rücken andere Probleme in den Vordergrund. Dagmar hat starke Beschwerden am Fuß und fürchtet eine Thrombose. Eine Ärztin soll sich nun ihren Zustand ansehen. Damit ist auch offen, ob die beiden ihre geplante Tunesien-Reise antreten können.Jessica und Olaf beschäftigen unterdessen andere Sorgen. Bei einem Arztbesuch wurden Auffälligkeiten am Herzen ihres ungeborenen Kindes festgestellt. Nun soll eine genauere Ultraschalluntersuchung weitere Erkenntnisse bringen. Jessica versucht, dem Termin ruhig entgegenzusehen, doch die Nervosität steigt.In Wilhelmshaven erfährt Morlin beim gemeinsamen Kuchenbacken mit ihrer vierzehnjährigen Tochter, dass Zoe nicht zu ihrem Praktikum erschienen ist. Die 32-Jährige ist enttäuscht über die Einstellung und Fehlzeiten ihrer Tochter. Wird Zoe einsichtig sein? Natascha aus Bremen-Huchting kämpft unterdessen um mehr Platz für ihre Familie. Mit dem bevorstehenden Schulwechsel von Tochter Nala wird die Suche nach einem größeren Zuhause zunehmend dringlicher.In Bremen-Gröpelingen richtet Steffi ihren Blick auf die geplante Magenoperation. Eine Gewichtsabnahme könnte der 43-Jährigen ein schmerzfreies Leben ermöglichen und womöglich einen Eingriff am Knie verhindern. Deshalb stehen nun wichtige Untersuchungen an. Für Mike und Farina folgt in Witten ein weiterer Rückschlag: Das Auto, auf das die Familie gesetzt hat, ist nicht mehr zu retten. Gleichzeitig versuchen die Eltern trotz des knappen Budgets, ihren Kindern Erlebnisse zu ermöglichen. Beim Bowling mit dem zehnjährigen Jonas steht deshalb für einige Stunden die gemeinsame Zeit im Mittelpunkt.Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 22. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Madame Zheng.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz, Rot, Gold - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-rot-gold)Über "Hartz, Rot, Gold":Die Sozialreportage "Hartz, Rot, Gold" begleitet verschiedene Menschen, die in den ärmsten Regionen Deutschlands leben, unter anderem dem Ruhrgebiet und dem "Zwei-Städte-Staat" Bremen-Bremerhaven. Die Menschen hier haben eines gemeinsam: Sie leben dort, wo die Wenigsten einen festen Job haben und damit oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6356504