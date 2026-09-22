Hamburg (ots) -- EDEKA ist bester Vollsortimenter beim Retail Award- Basis ist eine bundesweite Verbraucherbefragung- Vielfalt, Regionalität und attraktive Preise überzeugenDie Obst- und Gemüseabteilungen von EDEKA sind aus Sicht der Verbraucher:innen erneut die besten in Deutschland. Beim Deutschen Obst & Gemüse Kongress in Düsseldorf wurde EDEKA gestern mit dem Retail Award 2026 in der Kategorie "LEH Food Vollsortimenter" ausgezeichnet. Mit der bereits zehnten Auszeichnung unterstreicht der EDEKA-Verbund seine langjährige Kompetenz im Obst- und Gemüsebereich. Grundlage des Awards ist eine bundesweite Verbraucherbefragung von rund 7.000 Haushalten, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Fruchthandel Magazins durchgeführt hat.Für den Retail Award werden insgesamt zehn Kriterien rund um das Einkaufserlebnis in den Obst- und Gemüseabteilungen bewertet, darunter Auswahl, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. EDEKA überzeugte die Verbraucher:innen erneut und sicherte sich den Spitzenplatz unter den Vollsortimentern im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Qualität und Vielfalt als ErfolgsfaktorenBesonders geschätzt werden die große Auswahl regionaler Produkte sowie die Eigenmarken GUT&GÜNSTIG und EDEKA Herzstücke, die für Vielfalt und Qualität zu attraktiven Preisen stehen. Das regional differenzierte Sortiment mit zahlreichen Bio-Produkten spricht unterschiedliche Bedürfnisse und Ernährungsstile an. Der EDEKA-Verbund entwickelt es kontinuierlich weiter und setzt dabei auf langfristige Partnerschaften mit Erzeugerbetrieben sowie nachhaltigere Anbaumethoden entlang der Lieferkette.Starke Partnerschaften für beste FrischeEin wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Partnern in Deutschland und weltweit. Das EDEKA Fruchtkontor bündelt die verbundweite Beschaffung von Obst und Gemüse und setzt dabei auf direkte Beziehungen mit mehr als 1.000 Betrieben in rund 90 Ländern. Rund die Hälfte der landwirtschaftlichen Erzeuger ist in Deutschland ansässig. Täglich beliefert das Fruchtkontor die Logistikzentren der sechs regionalen Großhandelsbetriebe sowie von Netto Marken-Discount mit frischen Erzeugnissen. Ergänzt wird das Angebot durch die selbstständigen EDEKA-Kaufleute, die das Sortiment ihrer Märkte vielerorts um regionale und lokale Produkte erweitern. So verbindet EDEKA internationale Beschaffungskompetenz mit regionaler Verankerung und schafft die Grundlage für seine langjährige Spitzenposition im Obst- und Gemüsebereich.Über den Retail AwardMit dem Retail Award zeichnet das Fruchthandel Magazin jährlich die besten Obst- und Gemüseabteilungen im deutschen Handel aus. Grundlage ist eine repräsentative Verbraucherbefragung des Marktforschungsinstituts YouGov Shopperpanel FMCG mit rund 7.000 teilnehmenden Haushalten. In die Bewertung fließen zehn Kriterien ein: Auswahl, Gestaltung, fairer Preis, regionale Produkte, Qualität, Spaß am Einkauf, Bio-Produkte, Nachhaltigkeit, Beratung und Convenience-Produkte. Die Auszeichnung wurde 2026 bereits zum 17. Mal im Rahmen des Deutschen Obst & Gemüse Kongresses verliehen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6356534