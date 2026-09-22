Innsbruck (ots) -
Vom 15.-18. und 22.-25. Oktober 2026 feiert das Positive Futures Festival seine vierte Ausgabe - zwei Wochenenden, zwölf Locations, eines der spannendsten Line-ups des Herbstes.
An zwei Wochenenden bringt das Positive Futures Festival internationale Acts aus 25 Ländern in zwölf Locations quer durch Innsbruck. Zu den Highlights heuer zählen unter anderem Noura Mint Seymali (MR), Raül Refree & Niño de Elche (ES) im Treibhaus, Circuit des Yeux feat. Alan Sparhawk mit ihrer Live-Vertonung des Klassikers Nosferatu (1922) in der Bäckerei, Heinali and Andriana-Yaroslava Saienko (UA), die in der Hofkirche ihr Werk "\u0393i\u043b\u0185\u0434er'ap\u0434a" (Hildegard) präsentieren sowie sowie die Bands SANAM (LB) und Mitsune (JP).
Geboten wird ein breites Programm aus Musik, Theater, Performances, DJ-Sets und Filmen. Das Festival bringt mehr als 50 internationale Acts mit lokalen Kollektiven, jungen Talenten und dem Publikum zusammen - Kooperation ist dabei zentral.
Empathy Over Opinion - der Leitgedanke des Festivals. In Zeiten von Abgrenzung und Polarisierung setzt das Festival auf Offenheit, Neugier und gegenseitigen Respekt. Musik schafft Räume, in denen Unterschiede zum Ausgangspunkt für Begegnung werden statt zu trennen.
Positive Futures Festival 2026 - Weekend 1
Datum: 15.10.2026, 15:00 Uhr - 18.10.2026, 23:50 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Diverse Locations
6020 Innsbruck
Österreich
URL: https://positive-futures.at
Positive Futures Festival 2026 - Weekend 2
Datum: 22.10.2026, 19:00 Uhr - 25.10.2026, 23:50 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Diverse Locations
6020 Innsbruck
Österreich
Gesamtes Programm & Presskit Gesamtes Programm & Presskit (https://positive-futures.at/)
Pressekontakt:
Positive Futures - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs
und des grenzüberschreitenden Austauschs
Martin Bleicher
Original-Content von: Positive Futures Festival, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183446/6356526
Vom 15.-18. und 22.-25. Oktober 2026 feiert das Positive Futures Festival seine vierte Ausgabe - zwei Wochenenden, zwölf Locations, eines der spannendsten Line-ups des Herbstes.
An zwei Wochenenden bringt das Positive Futures Festival internationale Acts aus 25 Ländern in zwölf Locations quer durch Innsbruck. Zu den Highlights heuer zählen unter anderem Noura Mint Seymali (MR), Raül Refree & Niño de Elche (ES) im Treibhaus, Circuit des Yeux feat. Alan Sparhawk mit ihrer Live-Vertonung des Klassikers Nosferatu (1922) in der Bäckerei, Heinali and Andriana-Yaroslava Saienko (UA), die in der Hofkirche ihr Werk "\u0393i\u043b\u0185\u0434er'ap\u0434a" (Hildegard) präsentieren sowie sowie die Bands SANAM (LB) und Mitsune (JP).
Geboten wird ein breites Programm aus Musik, Theater, Performances, DJ-Sets und Filmen. Das Festival bringt mehr als 50 internationale Acts mit lokalen Kollektiven, jungen Talenten und dem Publikum zusammen - Kooperation ist dabei zentral.
Empathy Over Opinion - der Leitgedanke des Festivals. In Zeiten von Abgrenzung und Polarisierung setzt das Festival auf Offenheit, Neugier und gegenseitigen Respekt. Musik schafft Räume, in denen Unterschiede zum Ausgangspunkt für Begegnung werden statt zu trennen.
Positive Futures Festival 2026 - Weekend 1
Datum: 15.10.2026, 15:00 Uhr - 18.10.2026, 23:50 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Diverse Locations
6020 Innsbruck
Österreich
URL: https://positive-futures.at
Positive Futures Festival 2026 - Weekend 2
Datum: 22.10.2026, 19:00 Uhr - 25.10.2026, 23:50 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Diverse Locations
6020 Innsbruck
Österreich
Gesamtes Programm & Presskit Gesamtes Programm & Presskit (https://positive-futures.at/)
Pressekontakt:
Positive Futures - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs
und des grenzüberschreitenden Austauschs
Martin Bleicher
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183446/6356526
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