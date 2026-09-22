Meta arbeitet an einer Neuerung für Whatsapp. Dadurch soll der Messenger besser an die anderen Dienste des Unternehmens, Instagram und Facebook, angebunden werden. Wie das geht und was Whatsapp-User:innen dadurch ermöglicht wird. Wer Whatsapp, Facebook und Instagram gleichermaßen nutzt, um Kontakte über Highlights des Tages zu informieren, muss aktuell noch einige Umwege nehmen. Um dieselbe Story auf den drei Meta-Plattformen zu teilen, müssen alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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