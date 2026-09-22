Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Auftakt der Woche hat der Bund-Future (ISIN DE0009652XXX/ WKN 965264) zugelegt und sich etwas weiter vom unlängst markierten Kontrakttief (119,93) entfernt, so die Analysten der Helaba.Die Widerstandszone bei 121,60/63, wo sich die 21-Tagelinie finde sowie ein markantes, ehemaliges Tief, habe aber noch keinem ernsten Test unterzogen werden können. Insofern sei noch Vorsicht angeraten, zumal das Wohl und Wehe kurzfristig an den Entwicklungen der Rohstoffmärkte zu hängen scheine. Eine neue Welle der Verunsicherung sei jederzeit möglich und könnte die Risikoprämien dort wieder erhöhen. Ohne eine echte Friedenslösung unter Einbeziehung aller Interessensgruppen werde es nach Erachten der Analysten der NORD/LB keine nachhaltige Entspannung bei den Energiepreisen geben können. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten der NORD/LB das Potenzial an den Rentenmärkten für begrenzt halten. Inflations- und Zinssorgen würden präsent bleiben, ebenso wie die Staatsschuldenthematik. (22.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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