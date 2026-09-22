Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Zentralbank dürfte ihren Leitzins heute bei 5,50% belassen und damit den laufenden Zinssenkungszyklus vorerst pausieren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Obwohl die Inflation mit 1,3% im August deutlich unter dem bisherigen Ziel von 3,0% liege und die MNB ihr Ziel möglicherweise auf 2,5% senken könnte, würden steigende Preise im Monatsvergleich, Dürre und hohe Energiepreise für Vorsicht sprechen. Die Pause gäbe der Zentralbank Zeit, Inflations- und Haushaltsrisiken zu beobachten sowie ihre weitere Strategie an die neuen Prognosen und Regierungspläne anzupassen. Für den Forint (HUF) wäre entscheidend, dass die MNB bei möglichen weiteren Zinssenkungen zurückhaltend bleibe, da eine weniger lockere Haltung die Währung kurzfristig stützen würde. (22.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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