Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche hat datenseitig ruhig begonnen, so die Analysten der Helaba.Echte "market mover" hätten nicht zur Veröffentlichung angestanden und auch heute gebe es nur Zahlen, die eher der zweiten Reihe zuzuordnen seien. Einzig das vorläufige Verbrauchervertrauen in der EWU erscheine erwähnenswert. Vor dem Hintergrund der deutlich erhöhten Spritpreise und der Korrektur an den Aktienbörsen sei mit einer Stimmungseintrübung zu rechnen. Nach einer Serie von verbesserten Zahlen sollte dies nicht überraschen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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