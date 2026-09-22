Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Cham Swiss Properties AG vom 21.09.2026:Cham Swiss Properties hat heute erfolgreich eine dritte festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1,6% und einer Laufzeit von 5 Jahren platziert.Das Kapital wird für Investitionen in das bestehende Entwicklungsportfolio und die anstehenden Bauprojekte sowie zur Rückführung von kurzfristigen Krediten verwendet. Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank und Luzerner Kantonalbank (Joint Lead Managers) haben die Platzierung koordiniert. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 27. Oktober 2026 vorgesehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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