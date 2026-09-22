Düsseldorf (ots) -- "Employee Incentive Programme (EIP)": Innovativer Benefit mit Vorreitercharakter in der deutschen Prüfungs- und Beratungsbranche- Mitarbeitende von Grant Thornton in Deutschland können an der künftigen Wertsteigerung teilhaben und damit vom gemeinsamen Unternehmenserfolg profitieren- Unternehmerische Teilhabe wird bereits deutlich vor dem Partner-Level möglichDas Employee Incentive Programme (EIP) ist ein neues Mitarbeitenden-Beteiligungsprogramm, das in der deutschen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsbranche bislang einzigartig ist. Das EIP eröffnet Mitarbeitenden von Grant Thornton in Deutschland die Möglichkeit, an der künftigen Wertsteigerung teilzuhaben und damit vom gemeinsamen Unternehmenserfolg zu profitieren.Mit dem EIP werden außergewöhnliche Beiträge zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens gewürdigt. So richtet sich das Programm an Mitarbeitende, die durch ihr Engagement und ihren Einfluss maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung strategischer Ziele beitragen. Damit schafft Grant Thornton bereits deutlich vor einer möglichen Partnerschaftsperspektive die Chance auf eine unternehmerische und wirtschaftliche Teilhabe."Über das EIP wertschätzen wir unsere Mitarbeitenden nicht nur für ihren Einsatz, sondern ermöglichen ihnen auch, aktiv am gemeinsamen Unternehmenserfolg und Wachstum zu partizipieren. Das EIP ist Ausdruck der Anerkennung und des ganzheitlichen Anspruchs, attraktive und innovative Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, CEO von Grant Thornton in Deutschland.Das virtuelle Beteiligungsprogramm wurde im Zuge der strategischen Partnerschaft mit Cinven entwickelt und ist fester Bestandteil der Wachstumsstrategie. "Das EIP unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, Talente langfristig zu fördern, zu binden und ihnen neue Perspektiven für ihre berufliche Entwicklung zu eröffnen", ergänzt Ursula Porth, Chief People Officer bei Grant Thornton in Deutschland. "Mit dem EIP wird ein starkes Zeichen für moderne Mitarbeitendenförderung gesetzt und ein Angebot geschaffen, das in seiner Form Maßstäbe innerhalb der Branche setzt."Über Grant Thornton in DeutschlandDie Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in über 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt.Weitere Informationen: www.grantthornton.deKontaktAngela OttLeitung UnternehmenskommunikationT +49 172 8434 291E kommunikation@de.gt.comOriginal-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/6356545