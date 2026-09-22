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"Buy on bad news" geht in die zweite Runde. Gestern hatten wir nach dem Ausverkauf bei den deutschen Autowerten mit VOLKSWAGEN und BMW auf eine technische Gegenbewegung gesetzt. Heute ergänzen wir unser Engagement um PORSCHE und MERCEDES-BENZ.Dabei bleibt die Ausgangslage unverändert: Wir setzen nicht auf eine plötzlich beginnende Renaissance der deutschen Automobilindustrie. Die strukturellen Probleme sind dafür zu groß.Aber genau deshalb sind die Erwartungen inzwischen ausgesprochen niedrig. Und an der Börse entscheidet bekanntlich nicht, ob die Nachrichten gut oder schlecht sind, sondern ob sie besser oder schlechter als bereits erwartet ausfallen.Die Gewinnwarnung von VOLKSWAGEN hat am Freitag nahezu die gesamte Branche nach unten gerissen. Am Montag stabilisierte sich der Gesamtmarkt zwar deutlich, bei den Autowerten blieb die Zurückhaltung jedoch groß. Das erhöht aus unserer Sicht die Chance, dass bei ausbleibenden neuen Hiobsbotschaften noch Nachholpotenzial entsteht.Bei der Termin-Börse daily gibt es täglich solche Analysen und Kaufempfehlungen, wer also Interesse an täglihchen Nachrichten mit konkreten Empfehlungen hat ist bei uns genau richtig. Sie finden die restliche Analyse und alle weiteren über diesen Link (