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VOSS Beteiligung GmbH erreicht weitere Meilensteine bei Windenergie-, Batteriespeicher- und Netzinfrastrukturprojekten



22.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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VOSS Beteiligung GmbH erreicht weitere Meilensteine bei Windenergie-, Batteriespeicher- und Netzinfrastrukturprojekten



Rostock, 22. September 2026 - Die VOSS Beteiligung GmbH, innerhalb der VOSS-Gruppe auf die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert, hat wesentliche Fortschritte in der Entwicklung ihres Energieportfolios erzielt. Im Fokus stehen dabei die Konkretisierung mehrerer Windenergie- und Batteriespeicherprojekte, die Weiterentwicklung eigener Netzinfrastruktur sowie die Vorbereitung wesentlicher Vermarktungs- und Realisierungsschritte. Erfolgreiche Projektentwicklung mit Fokus auf Genehmigung, Flächen und Netzanschluss Beim Windenergieprojekt in der Gemeinde Groß Wüstenfelde in Mecklenburg-Vorpommern erfolgten im März 2026 zusätzliche Investitionen. Im Fokus stand dabei die Sicherung von Grundstücken und des Vorbescheids im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Damit sind wichtige Voraussetzungen für die weitere Projektentwicklung geschaffen. Beim Batteriespeicherprojekt in Werder Lübz stellte VOSS im April durch eine gezielte Folgeinvestition den Netzanschluss sicher. Für die Erschließung neuer Erzeugungspotenziale wurden im August Anlaufkosten für eine geplante Pilot-Windenergieanlage in Sachsen-Anhalt finanziert. Das Vorhaben befindet sich damit in einer frühen konkreten Entwicklungsphase. Die Projektentwicklung innerhalb der Grow Energy GmbH, eines Tochterunternehmens der VOSS-Gruppe, schreitet ebenfalls konsequent voran. Ein wesentlicher Meilenstein wurde erreicht, indem ein von der Grow Energy entwickeltes Projekt die Sicherung einer erforderlichen Grundstücksfläche für ein geplantes Batteriespeicherprojekt erreichen konnte. Sämtliche vorgenannten Investitionen erfolgten aus den Mitteln der 7 % VOSS Energy Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DEXXX). Netzinfrastruktur und Windpark ebenfalls vor wichtigen Meilensteinen Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Projektarbeit liegt auf dem Ausbau und der strategischen Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur. Beim geplanten Umspannwerk in Groß Pankow wird die Standortplanung derzeit gezielt angepasst, um sowohl eigene Wind- und Solarprojekte als auch potenzielle Projekte Dritter effizienter an das Netz anbinden zu können und um netzbedingte Abschaltungen (Redispatch) zu reduzieren. Die Anpassung stärkt damit die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Infrastruktur und erhöht zugleich die Flexibilität für die weitere Projektentwicklung. Parallel konkretisiert sich beim anteilig erworbenen Bestandswindpark in Werder Lübz der nächste wesentliche Meilenstein. Für den letzten Bauabschnitt mit vier Windenergieanlagen wurde bereits im ersten Quartal 2026 die Baureife erreicht und die Baugenehmigung erteilt. Die Inbetriebnahme dieses Bauabschnitts wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 erfolgen. Gleichzeitig befinden sich die Verkaufsverhandlungen für einen Batteriespeicher am selbigen Standort bereits in der finalen Phase. Damit steht neben der operativen Fertigstellung auch die Realisierung des bereits geschaffenen Projektwertes unmittelbar bevor. Maik Bernstein, Geschäftsführer der VOSS Beteiligung GmbH: "Wir haben im laufenden Jahr bei mehreren Projekten wichtige Stufen der Wertschöpfung erreicht, indem wir gezielt dort investiert haben, wo sich konkrete Projektwerte aufbauen und die nächsten Entwicklungsschritte finanzieren lassen. Diese Schritte reichen von der Flächen- und Genehmigungssicherung über Netzanschlüsse und Batteriespeicher bis zur Baureife und Vermarktung von Wind- und Batteriespeicherprojekten. Damit schaffen wir eine zunehmend stärkere Basis für die Realisierung und Monetarisierung der in unserem Portfolio entwickelten Werte."



Investorenkontakt:

Maik Bernstein

VOSS Beteiligung GmbH

Tel.: +49 381 202611-16

E-Mail: anleihe@vossenergy.com



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Tel.: +49 211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de



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