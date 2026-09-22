Rohstoffe bleiben knapp: Der nächste Engpass ist bereits programmiert

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Kupfer treibt Stromnetze, Rechenzentren, Fahrzeuge und Verteidigungstechnik an. Doch ausgerechnet dieser Schlüsselrohstoff könnte knapp werden: Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet bis 2035 eine Angebotslücke von rund 25 Prozent. Neue Minen wären dringend nötig. Aber von der Entdeckung bis zur Produktion vergehen durchschnittlich 17 Jahre.

Die Kupferkrise wartet nicht bis 2035. Während Stromnetze, Rechenzentren und Elektrofahrzeuge immer mehr Metall verschlingen, bricht die Qualität bestehender Minen ein. Gleichzeitig fehlen neue Entdeckungen. Droht tatsächlich eine Angebotslücke von 25 Prozent, beginnt der gefährlichste Wettlauf der Rohstoffbranche schon heute.

Der Kupferbranche läuft die Zeit davon

Der durchschnittliche Kupfergehalt bestehender Minen ist seit 1991 um rund 40 Prozent gefallen. Produzenten müssen deshalb immer mehr Gestein bewegen, um dieselbe Menge Metall zu gewinnen. Während der Bedarf steigt, werden Förderung und Erschließung schwieriger. Die Internationale Energieagentur warnt bereits: 2035 könnte die Primärkupferproduktion rund 25 Prozent unter dem benötigten Niveau liegen.



Doch neue Minen lassen sich nicht einfach einschalten. Von allen Kupfervorkommen, die während der vergangenen 35 Jahre entdeckt wurden, entfielen nur fünf Prozent auf das letzte Jahrzehnt. Bis eine Entdeckung tatsächlich produziert, vergehen durchschnittlich 17 Jahre - Tendenz steigend. Die Branche kämpft damit gegen eine Uhr, die längst läuft, während sich der Weg zur nächsten Mine weiter verlängert.