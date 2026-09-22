Österreichs Industrie setzt trotz der verhaltenen Konjunktur neue Investitionssignale. Die Asta Energy Solutions AG investiert rund 17 Millionen Euro in eine Kupfer-Recyclinganlage am niederösterreichischen Standort Oed. Die Produktion soll Ende 2029 starten, bis 2030 will das Unternehmen den Recyclinganteil in der Kupferverarbeitung auf 70 Prozent erhöhen. Auch die Voestalpine AG und Verbund AG bauen ihre Forschungsaktivitäten aus: Die Wasserstoffpilotanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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