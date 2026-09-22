Die Wissenschaft nähert sich immer mehr der interstellaren Wettervorhersage - dank des James-Webb-Weltraumteleskops. Vielfältige Wettersysteme können so wohl bald besser verstanden werden. Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) ist vielfältig einsetzbar: Es erforscht das Universum im Infrarotbereich und blickt so tiefer in den Kosmos und weiter in die Vergangenheit zurück, als jedes Weltraumteleskop zuvor. Und es hilft Wissenschaftler:innen, einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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