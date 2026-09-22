Linz (www.anleihencheck.de) - Die südafrikanische Zentralbank dürfte am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte anheben, nachdem sie im Juli trotz entsprechender Markterwartungen noch unverändert geblieben war, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der anhaltende Iran-Konflikt und hohe Ölpreise würden das Wachstum belasten, während der Inflationsdruck weiter zunehme. Besonders steigende Kraftstoffpreise, mögliche höhere Lebensmittelpreise durch El Niño und eine mit erwarteten 4,2% weiterhin über dem Ziel liegende Kerninflation würden für eine straffere Geldpolitik sprechen. Da das Inflationsziel bei 3% liege, sollte die SARB neben der Zinserhöhung auch einen klar falkenhaften Ausblick geben, um den südafrikanischen Rand (ZAR) zu stützen. (22.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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