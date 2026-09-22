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Dow Jones News
22.09.2026 10:51 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Leichter - Renditen ziehen wieder an

DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Renditen ziehen wieder an

DOW JONES--Nach der Erholungsrally zu Wochenbeginn geht es mit den Kursen an Europas Börsen im frühen Geschäft am Dienstag wieder leicht nach unten. Steigende Renditen werden wieder zum Hemmschuh. 10-jährige Treasurys rentieren wieder bei 4,97 Prozent nach 4,95 Prozent am frühen Morgen. Damit nähert sich das Rendite-Niveau wieder der psychologisch wichtigen Marke von 5 Prozent. Auch der Ölpreis zieht wieder leicht an. Brent geht bei knapp 102 Dollar das Fass um, ein Plus von 1,3 Prozent. Damit notiert Brent aber weiterhin deutlich unter den jüngsten Hochs um 110 Dollar.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 25.485 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 6.301 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt geht der Euro wenig verändert bei 1,1442 Dollar um. Gold verliert 0,8 Prozent auf 4.310 Dollar je Feinunze.

Die Blicke richten sich zunehmend auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. "Aus unserer Sicht sind gegenseitige Zollsenkungen das konkreteste potenzielle Ergebnis des Gipfels", heißt es bei Standard Chartered. US-Technologiekontrollen und Chinas Beschränkungen für Seltene Erden blieben die entscheidende Druckmittel auf beiden Seiten. Vereinbarungen über künftige Treffen könnten indes signalisieren, dass beide Seiten weiterhin gemeinsam versuchen, eine erneute Eskalation zu verhindern.

Positive Sektorvorgaben stützen Chipwerte teilweise, der KI-Trade hat wieder an Fahrt aufgenommnen. STMicroelectronics steigen um 0,8 Prozent und Suss Microtec um 0,2 Prozent. Infineon fallen dagegen um 0,2 Prozent, Aixtron verlieren 0,3 Prozent und ASML büßen 0,5 Prozent ein.

Kein Licht am Ende des Horizonts macht man im Handel aktuell für Immobilienaktien aus. Der Abschlag zum Net Asset Value werde zwar immer größer, heißt es, die hohen Renditen an den Anleihemärkten seien für den hochverschuldeten Sektor aber ein Problem genauso wie die wieder geführte Debatte über Enteignungen nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin. Vonovia verlieren 1,8 Prozent, LEG Immobilien 1,9 Prozent und Aroundtown 1,6 Prozent.

Tui hat die Prognosespanne für das laufende Jahr eingeengt. Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Bislang hatte die Spanne auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro gelautet nach einem Vorjahresergebnis von 1,41 Milliarden. Die Umsatzprognose bleibt weiterhin ausgesetzt, der Trend zu immer späteren Buchungen hält weiterhin an. Der Mittelwert der neuen EBIT-Spanne entspricht mit 1,25 Milliarden Euro praktisch exakt dem Konsens. Das Tui-Papier fällt um 1,5 Prozent zurück. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.301,48  -0,3   -16,72    6.318,20      8,8 
Stoxx-50        5.350,17  -0,3   -15,01    5.365,18      8,8 
DAX          25.485,09  -0,4   -89,92    25.575,01      4,1 
MDAX          31.218,66  -0,1   -23,30    27.039,42      2,0 
TecDAX         4.011,98  +0,0    0,46    3.091,28      10,8 
SDAX          18.218,28  -0,0   -1,69    13.062,07      6,1 
FTSE          10.726,94  -0,1   -12,07    10.739,01      8,0 
CAC           8.134,67  -0,1   -4,27    8.138,94      -0,2 
SMI          13.921,65  -0,3   -34,93    13.956,58      4,9 
ATX           6.890,84  -0,1   -9,72    6.900,56      29,4 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1442  -0,2  -0,0020     1,1462     1,1470 
EUR/JPY          180,51  +0,1   0,1100      180,4    180,6000 
EUR/CHF          0,9402  -0,1  -0,0010     0,9412     0,9416 
EUR/GBP          0,8568  -0,1  -0,0004     0,8572     0,8576 
USD/JPY          157,74  +0,2   0,3800     157,36    157,4300 
GBP/USD          1,3351  -0,1  -0,0012     1,3363     1,3372 
USD/CNY          6,7006  +0,1   0,0053     6,6953     6,6953 
USD/CNH          6,7008  +0,1   0,0083     6,6925     6,6923 
AUS/USD          0,7102  -0,2  -0,0013     0,7115     0,7121 
Bitcoin/USD      85.465,12  -1,7 -1.509,40    86.974,52   86.298,50 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         96,45  +0,7    0,67      95,78 
Brent/ICE         101,67  +1,3    1,33     100,34 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.309,85  -0,8   -33,31    4.343,16 
Silber           65,04  -1,5   -0,99      66,03 
Platin         1.780,98  -0,9   -16,58    1.797,56 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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