NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 377 auf 361 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Kosmetikkonzern rage nach wie vor das Nordamerika-Geschäft heraus, schrieb David Hayes am Dienstag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Europa entwickle sich derweil robuster als befürchtet. In China stabilisierten sich die Geschäfte, unterstützt durch eine positive Entwicklung im Luxussegment. Das Kursziel reduzierte er vor allem in der Annahme steigender Kapitalkosten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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