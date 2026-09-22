Nordborg, Dänemark (ots) -Kernaussagen- Die erfasste Industrieabwärme im Umkreis von 178 großen Fernwärmenetzen entspricht rechnerisch 30,4 Prozent ihres gemeinsamen jährlichen Wärmebedarfs.- Ab 2030 müssen Wärmenetze mindestens 30 Prozent ihrer jährlichen Nettowärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme beziehen. Die Analyse zeigt, wo industrielle Abwärme dazu beitragen könnte.- Abwärme kann im eigenen Betrieb, in benachbarten Gebäuden oder über Wärmenetze genutzt werden.Rund um 178 große deutsche Fernwärmenetze fallen erhebliche Mengen Industrieabwärme an. Rechnerisch entspricht die erfasste Wärmemenge 30,4 Prozent ihres gemeinsamen jährlichen Wärmebedarfs. Das zeigt eine neue Analyse im Danfoss Impact Paper "Waste Heat".Die Größenordnung ist auch mit Blick auf die gesetzlichen Anforderungen ab 2030 relevant. Dann muss jedes Wärmenetz mindestens 30 Prozent seiner jährlichen Nettowärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination daraus beziehen. Die Analyse belegt nicht, dass die untersuchten Netze diese Vorgabe mithilfe der erfassten Abwärme erfüllen können. Sie zeigt jedoch, an welchen Standorten Industrieabwärme einen Beitrag leisten könnte und sich eine genauere technische und wirtschaftliche Prüfung lohnt.Für die Analyse wurden 178 Fernwärmenetze in allen 16 Bundesländern ausgewertet. Sie versorgen zusammen rund 4,6 Millionen Haushalte. Berücksichtigt wurden registrierte industrielle Abwärmequellen in höchstens einem Kilometer Entfernung. Die dort erfasste Wärmemenge entspricht 30,4 Prozent* des gemeinsamen jährlichen Wärmebedarfs der untersuchten Netze."Deutschland hat mit seinem Abwärmeregister die nötige Transparenz geschaffen. Unsere Analyse zeigt, dass rund um große Wärmenetze erhebliche Mengen ungenutzter Wärme anfallen. Sie könnten einen wichtigen Beitrag zu den Vorgaben für 2030 leisten", sagt Andrea Voigt, Vizepräsident für Public & Industry Affairs und ESG bei Danfoss Climate Solutions. "Jetzt müssen aus diesen Erkenntnissen konkrete Projekte werden. Wer bereits erzeugte Wärme weiterverwendet, verringert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und stärkt zugleich Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit."Abwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wurde nicht berücksichtigt. Auch die Abwärme von Rechenzentren ist in den verwendeten Registerdaten bislang nicht vollständig erfasst. In Deutschland gibt es mehr als 3.000 Rechenzentren - mehr als in jedem anderen europäischen Land. Wäre ihre Abwärme vollständig erfasst, könnte der Anteil höher liegen.Bereits erzeugt und bezahlt - aber ungenutztNahezu zwei Drittel der weltweit eingesetzten Energie gehen in Form von Wärme verloren. Abwärme fällt unter anderem in Fabriken, Rechenzentren, Supermärkten und Kläranlagen an.Diese Energie wurde bereits erzeugt und bezahlt. Ihre Wiederverwendung kann Energiekosten und CO2-Emissionen senken, fossile Brennstoffe ersetzen und die Energieversorgung weniger anfällig für Lieferengpässe und Preissprünge machen. In Deutschland liegt mehr als ein Fünftel des europäischen Potenzials, industrielle Abwärme zurückzugewinnen.Das Danfoss Impact Paper "Waste Heat" zeigt drei Wege, diese Wärme zu nutzen:1. Direkt am Entstehungsort: Unternehmen können Abwärme im eigenen Betrieb für Warmwasser, Raumwärme oder andere Produktionsschritte einsetzen. In einer Brauerei lässt sich beispielsweise die beim Kühlen entstehende Wärme für Reinigungsprozesse oder die Produktion verwenden.2. In benachbarten Gebäuden und Betrieben: Wird die Wärme im eigenen Betrieb nicht vollständig benötigt, kann sie in benachbarten Betrieben oder Gebäuden genutzt werden. So lässt sich etwa die Abwärme eines Rechenzentrums über einen lokalen Energieverbund für Gewerbe-, Wohn- oder Pflegegebäude einsetzen.3. Über ein Wärmenetz: Liegen Wärmequelle und Netz nah beieinander und passen Temperatur und Infrastruktur, kann Abwärme einen Teil der bislang mit fossilen Energieträgern erzeugten Wärme ersetzen. Reicht die Temperatur nicht aus, können Wärmepumpen die Abwärme auf das benötigte Niveau bringen.Öffentliche Daten als Ausgangspunkt für konkrete ProjekteFür die Analyse glich Danfoss die Standorte und Wärmemengen aus dem öffentlichen Abwärmeregister mit Lage und Bedarf von 178 Fernwärmenetzen ab. Jedes dieser Netze versorgt mindestens 5.000 Haushalte. Berücksichtigt wurden registrierte industrielle Abwärmequellen in höchstens einem Kilometer Entfernung.So wird sichtbar, wo größere Abwärmemengen in unmittelbarer Nähe eines entsprechenden Wärmebedarfs anfallen. Damit lassen sich Standorte finden, an denen sich eine genauere technische und wirtschaftliche Prüfung lohnt.Die 30,4 Prozent sind keine Prognose für die tatsächlich nutzbare Abwärmemenge. Sie bezeichnen ein theoretisches räumliches Potenzial. Für jeden Standort muss einzeln geprüft werden, wie viel der Wärme technisch und wirtschaftlich genutzt werden kann. Das öffentliche Register liefert dafür konkrete Ansatzpunkte.Abwärme für Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit nutzen"Aktuelle und vollständige Daten sind eine wichtige Voraussetzung für Investitionen. Ebenso wichtig sind verlässliche Rahmenbedingungen für Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen sowie Leitungen und Anlagen, die die Wärme zu den Abnehmern bringen. Abwärme sollte deshalb von Anfang an in die Planung neuer Anlagen und Standorte einfließen", so Andrea Voigt. "Auch bei der kommunalen Wärmeplanung und der Entwicklung von Industrie- und Energiestandorten muss sie systematisch mitgedacht werden."* Die 30,4 Prozent bezeichnen ein theoretisches räumliches Potenzial. Wie viel davon technisch und wirtschaftlich nutzbar ist, muss für jeden Standort einzeln geprüft werden. Die Abwärme von Rechenzentren war in den verwendeten Registerdaten noch nicht vollständig erfasst.Über DanfossDanfoss entwickelt Lösungen, die die Produktivität von Maschinen erhöhen, Emissionen und Energieverbrauch senken und die Elektrifizierung vorantreiben.Die Lösungen des Unternehmens kommen unter anderem in der Kälte- und Klimatechnik, der Wärmeversorgung, der Energieumwandlung, der Motorsteuerung, im Maschinenbau, in der Schifffahrt sowie in mobilen Arbeitsmaschinen und Straßenfahrzeugen zum Einsatz. Darüber hinaus bietet Danfoss Lösungen für Rechenzentren, erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Wärmerückgewinnung sowie kommunale Wärme- und Energiesysteme.Seit 1933 entwickelt Danfoss innovative technische Lösungen. Das Familienunternehmen beschäftigt mehr als 39.000 Menschen, produziert an über 100 Standorten und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern.Pressekontakt:Rebecca BernsteinM +49 172 43 79 973rb@mhoch4.comMhoch4 GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Danfoss GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172799/6356667