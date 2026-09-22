Stuttgart (ots) -Neue SWR Doku-Reihe über die Luftrettung in Baden-Württemberg / ab 23. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/heli-retter/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xOTMx/1), ab 12. Oktober im SWRWenn ein Notruf eingeht, zählt jede Minute: Die neue SWR Doku-Reihe "Heli Retter - Ulmer Notärzte im Einsatz" begleitet die Crew des ADAC-Rettungshubschraubers "Christoph 22" am Standort Ulm vom Alarm bis zur Übergabe der Patient:innen im Schockraum. Im Mittelpunkt stehen Pilot, Notarzt und Rettungssanitäter als eingespieltes Team. Die Reihe zeigt, wie die Ulmer Luftrettung medizinische und menschliche Kompetenz unter hohem Zeitdruck vereint. "Heli Retter - Ulmer Notärzte im Einsatz" ist ab 23. September 2026 in der ARD Mediathek abrufbar und ab 12. Oktober montags ab 21 Uhr im SWR zu sehen.Einsatz der Luftrettung: wenn jede Minute zähltEin schwerer Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis, mehrere Verletzte, darunter Kinder: Bei solchen Einsatzlagen zeigt sich, wie schnell die Retter Situation und Prioritäten erfassen müssen. Die Notärzte und Rettungsassistenten versorgen Schwerverletzte, beruhigen gleichzeitig Angehörige und behalten die Gesamtlage im Blick. Die Doku-Reihe macht die Komplexität dieser Entscheidungen sichtbar - von der ersten Funkdurchsage bis zum Eintreffen im Krankenhaus.Ganz nah dranDie Zuschauer:innen erhalten einen Einblick in den Arbeitsalltag der Luftrettung, der sonst verborgen bleibt. Zu sehen sind Piloten, die auch unter schwierigen Wetterbedingungen fliegen, und medizinische Teams, die in akuten Notsituationen strukturiert und ruhig vorgehen. "Heli Retter - Ulmer Notärzte im Einsatz" zeigt, wie die Crew Verletzte versorgt und gleichzeitig Schutz und Sicherheit vermittelt.Maximale AuthentizitätEin Kameramann hat "Christoph 22" über mehrere Wochen hinweg von früh morgens bis spät abends begleitet. 360-Grad-Kameras, Drohnenaufnahmen sowie Body- und Actioncams ergänzen das Material und machen die Einsätze aus der Perspektive der Beteiligten erlebbar. Die Doku-Reihe verzichtet bewusst auf eine:n Sprecher:in. Funkdurchsagen, kurze Absprachen im Team und regionale Dialekte am Einsatzort prägen die Tonspur. In Interviews und Einblendungen erklären die Retter ihre Entscheidungen so, dass sie auch ohne medizinisches Vorwissen verständlich bleiben.Perspektive der Retter, Schutz der Patient:innenDer SWR setzt bei "Heli Retter - Ulmer Notärzte im Einsatz" auf Authentizität ohne Voyeurismus. Die Produktion zeigt reale Einsätze, ohne Situationen zu inszenieren. Die Perspektive bleibt konsequent bei den Retter:innen, von der Alarmierung bis zur Übergabe im Schockraum. Patient:innen und Verletzungen sind unkenntlich gemacht, um ihre Privatsphäre zu schützen und gleichzeitig die Arbeitsrealität der Luftrettung zu dokumentieren."Heli Retter - Ulmer Notärzte im Einsatz" ist eine Produktion von movingpicturez im Auftrag des SWR.Information unter: http://swr.li/hf0npuNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6356682