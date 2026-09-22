Eschborn (ots) -- Erster Kia auf Basis der innovativen "Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Strategie der Marke siegt bei der Wahl zum deutschen Auto des Jahres in der Klasse von 25.000 bis 40.000 Euro- Das vollelektrische Modell wird als Pkw* und Transporter* sowie in verschiedenen Varianten und Umbauversionen angebotenDer vielfach preisgekrönte Kia PV5 ("International Van of the Year 2026") feiert einen weiteren Erfolg: Bei der Wahl zum "German Car of the Year 2027" (GCOTY) siegte das erste Kia-Modell auf Basis der innovativen "Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Strategie der Marke in der Kategorie "Compact", in die alle Neuerscheinungen mit einem Basispreis von 25.000 bis 40.000 Euro fallen. Bei dem in diesem Jahr zum neunten Mal durchgeführten GCOTY-Wettbewerb testete und bewertete die Jury aus 36 fachkundigen Journalisten und Content-Creatoren insgesamt über 70 neue Modelle in Bezug auf echte Fortschritte in den Bereichen Design, Technologie und Alltagstauglichkeit. Der Wettbewerb ist in die Kategorien "Budget", "Compact", "Premium", "Luxury" und "Performance" gegliedert. "In der Preisklasse 25.000 bis 40.000 Euro ist der Kia PV5 nicht nur das praktischste, sondern auch eines der stilistisch eindrucksvollsten Modelle auf dem Markt", sagt der GCOTY-Initiator Jens Meiners. Informationen zu weiteren getesteten Modellen und den Gewinnern der anderen Kategorien finden sich auf der GCOTY-Website (https://gcoty.com/). Unter den fünf Klassenbesten ermittelt die Jury nun den Gesamtsieger, der Ende Oktober bekannt gegeben wird.Nach der Wahl des Kia EV6* zum "German Premium Car of the Year 2022" und des EV9* zum "German Luxury Car of the Year 2024" ist der PV5 bereits der dritte Kia-Stromer, der bei der Wahl zu Deutschlands Auto des Jahres zum Sieger in seiner Kategorie gekürt wird. Er wird als Pkw und Transporter sowie in verschiedenen Varianten und Umbauversionen angeboten. "Die Auszeichnung des PV5 als 'German Compact Car of the Year 2027' ist eine tolle Bestätigung unseres wegweisenden PBV-Konzepts", sagte Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland, der bei der Preisverleihung im "Nationalen Automuseum The Loh Collection" in Dietzhölztal den Award entgegennahm. "Mit seiner einzigartigen Variabilität deckt er unterschiedlichste Bedürfnisse privater und gewerblicher Kunden ab, vom geräumigen, komfortablen Familienauto bis zum vielfältig einsetzbaren Nutzfahrzeug."Mit seiner PBV-Strategie verfolgt Kia einen ganzheitlichen Ansatz, der durch seine Modularität und Flexibilität eine Vielzahl maßgeschneiderter Fahrzeugvarianten ermöglicht und darüber hinaus ein komplettes Ökosystem von Lade- und Software-Lösungen bis hin zum Flottenmanagement umfasst. Eingeführt wurde der PV5 in Deutschland zunächst mit den beiden Grundvarianten, dem Pkw PV5 Passenger und dem Transporter PV5 Cargo. Inzwischen sind die beiden Varianten mit verschiedenen Sitzkonfigurationen bzw. Karosserieformaten erhältlich, hinzugekommen sind außerdem zum Beispiel der PV5 Chassis Cab, ein Fahrgestell mit Fahrerhaus, der PV5 Crew Van, ein variabler Fracht- und Personaltransporter, und der rollstuhlgerechte PV5 WAV (Wheelchair Accessible Vehicle). Mit dem PV7, der jüngst auf der IAA Transportation in Hannover seine Weltpremiere feierte und der 2027 eingeführt werden soll, sowie mit dem im Jahr 2029 folgenden PV9 will Kia seine PBV-Modellpalette auf mehr als 40 Karosserievarianten ausbauen.Die Modelle, die in einem neu errichteten koreanischen PBV-Werk (Hwaseong Evo Plant) sowie im benachbarten PBV-Umrüstzentrum der Marke produziert werden, basieren auf der von Kia entwickelten eigenständigen Plattform E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service). Sie baut auf den Stärken der Elektroplattform E-GMP auf, die in allen neueren Kia-Modellen von EV2* bis EV9 zum Einsatz kommt, und bietet eine flache Basis für unterschiedlichste Karosserieaufbauten. Durch die integrierte modulare Architektur (IMA) lassen sich zudem wesentliche Komponenten wie Batterien und Motoren standardisieren.# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main erzielte im Jahr 2025 einen Marktanteil von 2,1 Prozent und bei reinen Elektroautos von 2,8 Prozent.Nur wenige Kilometer von der Deutschland-Zentrale entfernt ist Kia Europe ansässig. Die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters betreut von Frankfurt aus 39 Märkte. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen, in der seit 2025 auch vollelektrische Kia-Modelle produziert werden.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.* Kia EV2 mit 42,2-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 108 kW (146,5 PS), folgende Werte jeweils für 18-/16-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,5/15,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 18-/16-Zoll-Räder): 308/317 km.Kia EV2 mit 61,0-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 99,5 kW (135 PS), folgende Werte jeweils für 19-/18-/16-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/15,9/14,9kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0/0 g/km; CO2-Klasse A/A/A.Reichweite gewichtet (max., 19-/18-/16-Zoll-Räder): 418/430/453 km.Kia EV6 RWD mit 63-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromverbrauch komb. 16,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 428 km.Kia EV6 RWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,9/15,9 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 560/582 km.Kia EV6 AWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,7/17,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 522/546 km.Kia EV9 RWD mit 76,1-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 443 km.Kia EV9 RWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,4/20,2 kWh/100 km (20-/19-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 556/563 km.Kia EV9 AWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 283 kW (385 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,8/22,7/21,3 kWh/100 km (21-/19-/20-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max., 21-/19-/20-Zoll-Räder): 505/512/521 km.Kia PV5 Cargo L1H1 mit 43,4-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 111 kW (151 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 232 km.Kia PV5 Cargo L1H1 mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 288 km.Kia PV5 Cargo L1H1 mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 404 km.Kia PV5 Cargo L2H1 mit 43,3-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 111kW (151 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,1 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 246 km.Kia PV5 Cargo L2H1 mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 297 km.Kia PV5 Cargo L2H1 mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,1 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 416 km.Kia PV5 Passenger 5-Sitzer mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,2 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 295 km.Kia PV5 Passenger 5-Sitzer mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,3 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 412 km.Kia PV5 Passenger 6-Sitzer mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 290 km.Kia PV5 Passenger 6-Sitzer mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 397 km.Kia PV5 Passenger 7-Sitzer mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 290 km.Kia PV5 Passenger 7-Sitzer mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 397 km.Pressekontakt:Kia Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationDüsseldorfer Straße 3665760 EschbornE-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33685/6356676