22. September 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. ("Total Metals" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Dr. Andrew J. Ramcharan mit Wirkung zum 22. September 2026 zum President & Chief Executive Officer sowie zum Board Director des Unternehmens ernannt wurde.

"Ich habe mich über ein Jahr lang intensiv darum bemüht, Andrew davon zu überzeugen, dass er sich unserem Führungsteam anschließen soll, noch vor der Notierung des Unternehmens an der TSX Venture Exchange", so der scheidende President & CEO Tyler Thorburn. "Es erfüllt mich daher mit großer Freude, dass er sich nun an diesem entscheidenden Wendepunkt zu diesem Schritt entschlossen hat. Andrew ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit 25 Jahren Erfolgsbilanz in der Projektumsetzung und Wertschöpfung im kanadischen Bergbausektor."

Dr. Andrew J. Ramcharan | PhD, P.Eng, FAUSIMM

Dr. Ramcharan hat 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau und Exploration, Unternehmensentwicklung, Projektevaluierung und Investmentbanking. Er begann seine Karriere als Mine Planner Engineer bei Dynatec Corporation und wirkte an der Inbetriebnahme der Minen McCreedy und Levack im Norden der Provinz Ontario mit. Anschließend war er als Manager, Corporate Development bei IAMGOLD tätig, wo er Eigenkapitalfinanzierungen im Wert von über 600 Mio. $ und Projektakquisitionen im Gesamtwert von über 800 Mio. $ unterstützte. Im Jahr 2013 übernahm Dr. Ramcharan die Leitung eines Programms zur Auffindung einer bedeutenden, NI-43-101-konformen Goldressource von mehr als einer Million Unzen in Panama.

Sein Erfahrungsschatz umfasst die Bereiche Investmentbanking und Unternehmensfinanzierung, den er in leitenden Funktionen bei den Firmen Sprott Resource Lending Corp. und Resource Capital Funds ausbaute. Während seiner Tätigkeit leitete er mehr als 300 Projektevaluierungen und beaufsichtigte zahlreiche Fremd- und Eigenfinanzierungsinitiativen. In seinen Führungsrollen im Goldsektor in jüngerer Zeit war er die treibende Kraft hinter den strategischen Wachstumsinitiativen, die innerhalb von 12 Monaten zu einer Verachtfachung des Aktienkurses zweier Junior-Explorationsunternehmen führten.

Dr. Ramcharan kann auf eine ebenso herausragende akademische Laufbahn zurückblicken. Er schloss sein Studium in Bergbautechnik mit einem M.Sc. und einem Ph.D. ab und verfügt über renommierte akademische Qualifikationen von der Colorado School of Mines, der Universität Leoben und dem Weiterbildungsprogramm der Harvard Business School. Er ist in Ontario als Professional Engineer (P.Eng.) zugelassen und ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und des South African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM).

Tyler Thorburn

Mit Wirkung zum 22. September 2026 wird Herr Tyler Thorburn seine Funktionen als President & CEO sowie als Board Director zurücklegen.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und kritischen Mineralvorkommen im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen und Explorationsziele für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Purdex-Zone auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das sich in strategischer Lage in der Kenora Mining Division in Ontario befindet und sich im Süden eine gemeinsame Grenze mit den Claims von Rainy River teilt, die derzeit von Coeur Mining Inc. ("Coeur") nach dessen Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US$ erworben werden. Der jüngste Neuzugang ist das Konzessionsgebiet Pick Lake des Unternehmens, das aus 75 Claims und einer Mineralpacht mit mehr als 5.260 Hektar Gesamtfläche besteht und im Süden über eine an den Trans-Canada Highway angeschlossene Straße zugänglich ist. Die Lagerstätte mit kritischen Mineralen bei Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von rund 250 m und eine Tiefenausdehnung auf, die bis in Tiefen von 300 bis 1.200 m erprobt wurde.

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