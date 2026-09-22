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Das Treehouse Hotel Manchester expandiert



22.09.2026 / 11:05 CET/CEST

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Mit einem neuen Dachrestaurant, Bars in luftiger Höhe, Premium-Suiten, Padel-Plätzen, und einer Holzsauna bietet die mit Spannung erwartete Erweiterung des Treehouse Hotels den noch mehr Gründe, sich hier zu treffen und eine Weile zu verweilen. MANCHESTER, Vereinigtes Königreich, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Das Treehouse Hotel Manchester steigt immer höher. Nach einem vielbeachteten Debüt im März 2025 kündigt das bahnbrechende Hotel der einzigartigen Hotelmarke, die von Barry Sternlicht, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden von Starwood Hotels , ins Leben gerufen wurde, eine umfangreiche Erweiterung an. Das Hotel präsentiert neue Attraktionen auf der Dachterrasse, eine Reihe von Premium-Suiten, die die oberen Etagen des Hauses in eine zauberhafte Oase hoch über der Stadt verwandeln, sowie weitere Möglichkeiten zum Beisammensein, Spielen, Sport treiben und Entspannen. Das Treehouse Hotel Manchester ist mittlerweile mehr als nur ein Hotel: Es handelt sich um ein städtisches Resort, in dem Gastronomie, Nachtleben, Wellness, Unterhaltung und Arbeit unter einem Dach vereint sind. In der 14. und 15. Etage gelegen und mit atemberaubendem Blick über die Stadt bieten die neuen Gastronomie-Highlights des Treehouse unter anderem, "Sister Moon" von Küchenchef Sam Grainger in Zusammenarbeit mit Luke Cowdrey und Justin Crawford, die angesagte Cocktailbar, "The Nest", sowie, "The Hideout" - eine Lounge im Speakeasy-Stil. Mit der Erweiterung wird zudem die nächste Evolutionsstufe des Gästeerlebnisses im Treehouse Manchester eingeführt: neun Premium-Suiten, die sich auf die 11. und 12. Etage verteilen. Diese geräumigen, wohnlich gestalteten Rückzugsorte sind ideal für Familien, besondere Anlässe oder alle, die einen längeren Aufenthalt planen. Abgesehen von der Dachterrasse können sich die Gäste auf den überdachten Padel-Plätzen des "The Pollen Club" austoben und in der holzbeheizten Außensauna von "The Good Sauna Co." entspannen. Das Treehouse Hotel Manchester liegt an der Ecke Blackfriars Street und Deansgate und verbindet den für Treehouse typischen Geist der Neugier und Unbeschwertheit mit dem kreativen Puls einer der aufregendsten Städte Großbritanniens. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2025 hat sich das Hotel zu einer der angesagtesten Unterkünfte in Manchester entwickelt, in der von morgens bis spät in die Nacht hinein viel los ist. Einheimische und Gäste treffen sich im "Pip", der Lounge und Bar von Chefköchin Mary-Ellen McTague, um den ganzen Tag über zu speisen, ein kreatives Programm zu genießen und gemeinsam zu arbeiten. Im "Flix", dem hochmodernen Kino des Hotels, finden Filmvorführungen und Sonderveranstaltungen statt, während ein ständig wechselndes Programm Musik, Kunst, Workshops und andere Veranstaltungen umfasst. Im "The Playground" sorgen Technogym-Geräte und Kurse - von energiegeladenen Gruppentrainings bis hin zu Yoga und geführter Meditation - dafür, dass jeder in Bewegung bleibt. Flexible Tagungs- und Veranstaltungsräume bieten Platz für kleine Zusammenkünfte und Feiern mit bis zu 400 Gästen. Die neuesten Ergänzungen knüpfen an diese Dynamik an und sorgen für noch mehr Spannung, Stimmung, nächtlichen Zauber und Gelegenheiten für spontane Momente der Verbundenheit auf dem Weg. "Von Anfang an habe ich mir das Treehouse als einen Ort vorgestellt, der sich eher wie ein Zuhause als wie ein Hotel anfühlt", sagt Barry Sternlicht, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Starwood Hotels. "Während Treehouse Manchester wächst, freue ich mich besonders darüber, wenn neue Ecken zum Leben erweckt werden, an denen sich Menschen treffen, die Zeit vergessen, etwas Unerwartetes entdecken und mit Geschichten nach Hause gehen, die sie gerne weitererzählen möchten." Aufwachsen Die Innenausstattung der neuen Etagen des Treehouse Hotel Manchester stammt von House of Black in Zusammenarbeit mit dem Designteam von Starwood Hotels. Wie eine verborgene Welt, die über der Stadt schwebt, sind die neuen Räume geprägt von wiederverwertetem Holz, Patchwork-Stoffen, kleinen grünen Oasen, Fundstücken und gesammelten Schätzen, die den Eindruck erwecken, als hätten sie schon immer dorthin gehört. Die vielseitige Kunstsammlung umfasst gepresste Blumen, Mixed-Media-Arbeiten, gravierte Spiegel und maßgeschneiderte Tapeten. Gäste, die die neu eröffneten oberen Etagen betreten, entdecken Räumlichkeiten, die sich mühelos von entspannten Nachmittagen über Abendessen bei Kerzenschein bis hin zu Cocktails bis spät in die Nacht wandeln lassen - und das alles vor dem Hintergrund eines Panoramablicks auf die Skyline von Manchester. Die Aussichten gibt es überall - sogar in den Badezimmern. Eine von Laternen beleuchtete Terrasse, üppiges Grün und gemütliche Ecken verleihen den oberen Etagen die Atmosphäre eines geheimen Rückzugsortes auf dem Dach. "Manchester strahlt eine unglaublich kreative und soziale Energie aus, und Treehouse ist ganz natürlich daraus entstanden", sagt Raul Leal, CEO von Starwood Hotels. "Mit dieser Erweiterung wird das Treehouse zu einem echten urbanen Resort, das unvergleichliche kulinarische Erlebnisse und Dachterrassen-Erlebnisse mit außergewöhnlichen Fitness- und Wellnessangeboten, einem hochmodernen Kino sowie flexiblen Räumlichkeiten für Treffen und Zusammenkünfte vereint. Hier kann man den ganzen Tag verbringen - ganz gleich, ob man hier ist, um zu arbeiten, Kontakte zu knüpfen, sich zu entspannen oder einfach nur eine tolle Zeit zu haben." Eine ganz eigene Gastronomie-Szene Von Anfang an standen Essen und Trinken im Mittelpunkt des Treehouse-Erlebnisses in Manchester. Seit seiner Eröffnung hat das "Pip" begeisterte Kritiken erhalten und dazu beigetragen, das Hotel als eine der wichtigsten Adressen der Gastronomieszene der Stadt zu etablieren. Neben saisonalen, hyperlokalen Gerichten der preisgekrönten Köchin Mary-Ellen McTague bietet diese ganztägig geöffnete Lounge und Bar Räume zum Zusammenkommen und gemeinsamen Arbeiten sowie ein Programm mit kreativen Veranstaltungen, das von Einmachkursen bis hin zu Kunstworkshops reicht. Nun geht die Geschichte weiter nach oben, wo sich auf dem Dach eine Reihe von Restaurants und Bars befindet, die zu gutem Essen, Musik, angeregten Gesprächen und unvergesslichen Ausblicken einladen. "Die besten Hotelrestaurants werden Teil der Gemeinschaft", sagt Nicholas Demasi, Senior Vice President für Food & Beverage bei Starwood Hotels. "Das war schon immer unser Ziel im Treehouse Hotel Manchester. Jeder neue Veranstaltungsort hat seinen eigenen Charakter, doch alle sind geprägt von der Stadt, den Menschen, die hier leben, und dem kreativen Geist, der Manchester zu einem Ort macht, der mit keinem anderen vergleichbar ist." Das mit Spannung erwartete Restaurant "Sister Moon" ist das Gemeinschaftsprojekt von Küchenchef Sam Grainger und seinen Partnern aus der Gastronomie, Luke Cowdrey und Justin Crawford. Grainger, der für renommierte Restaurants wie das "Belzan" in Liverpool bekannt ist, lässt sich in seiner Arbeitsweise von seinen langjährigen Reisen durch Südostasien inspirieren, bei denen er die Märkte, Küchen und die vielfältige Esskultur der Region erkundet hat. Inspiriert von Graingers Zeit, die er beim Kochen mit einer einheimischen Familie in Thailand verbrachte, kombiniert "Sister Moon" britische Zutaten mit südostasiatischen Einflüssen, rauchigen Grilltechniken und Gerichten, die über offenem Feuer zubereitet werden. Zu den Highlights der Speisekarte zählen Toast mit roten Garnelen und roter Curry-Bisque, BBQ-Oktopus mit Massaman-Curry, Singapur-Chili-Krabben und gebackene Nudeln mit Hummer sowie ein 80 Tage gereiftes Ribeye-Steak mit schwarzem Knoblauch und Pfeffer. Das legendäre DJ-Duo Cowdrey und Crawford (zu dessen musikalischen Referenzen "Freight Island", "Volta" und "Electric Chair" zählen) prägt die gesellige Atmosphäre des Restaurants. Flimmernde Laternen, herabhängendes Grün und warmes Holz bilden eine eindrucksvolle Kulisse. Und mit einem Panoramablick auf die Skyline, der es mit jeder Dachterrasse der Stadt aufnehmen kann, ist das "Sister Moon" auf dem besten Weg, zu einem der begehrtesten Restaurants in Manchester zu werden. "Wir wollten, dass man im 'Sister Moon' vom ersten Drink bis zur Abreise des letzten Gastes voller Energie ist", sagt Grainger. "Es ist ein Restaurant, bei dem Feuer, Geschmack, Musik und jene Abende im Mittelpunkt stehen, von denen man sich wünscht, sie würden niemals enden." Sister Moon wird außerdem ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm anbieten, das von "New Moon Suppers" - gemütlichen Abendessen, bei denen das Erzählen von Geschichten im Mittelpunkt steht - bis hin zu Veranstaltungen reicht, bei denen Essen, Cocktails und Musik auf unerwartete Weise miteinander kombiniert werden. Cocktails in den Wolken: "Das Nest" und "Das Versteck" Das Dachterrassen-Erlebnis wird durch "The Nest", die neue, hoch über den Dächern gelegene Cocktailbar des Treehouse, noch erweitert. Atemberaubende Ausblicke auf die Stadt bilden die Kulisse im "The Nest" - mit bequemen Sitzgelegenheiten, überdimensionalen Laternen, hängenden Pflanzen und leuchtendem Kerzenlicht. Es ist wie eine urbane Dachgartenparty - perfekt für lange Abende und musikreiche Nächte. Die auf Agave basierende Cocktailkarte vereint tropische Früchte, frische Kräuter, Gewürze und spritzige Zitrusaromen. Zu den Spezialitäten zählen die "Green Mango Margarita" mit Tequila, grüner Mango, Yuzu und Limette; der auf Mezcal basierende "Smoked Cherry Harlem" mit Kirsche und Ingwer-Met; sowie der "Gold Light Spritz" mit Gin, Holunderblüte, Prosecco und Limettenblatt. Der Raum wird durch wechselnde "Skyline Takeovers" mit Gast-DJs und kuratierten Residencies zum Leben erweckt. Im Rahmen von "Golden Hour Rituals" werden Cocktails, spezielle Menüs und gesellige Momente angeboten, die auf den Lichtverlauf über der Stadt abgestimmt sind, während die "Brand in Residence"-Kooperationen Pop-ups und kulturelle Partnerschaften mit Marken aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Kreativwirtschaft präsentieren werden. Direkt darüber befindet sich "The Hideout", eine gemütliche Dachterrassen-Lounge, die auf eine eigene Außenterrasse führt. Ruhige Ecken laden die Gäste dazu ein, bis spät in den Abend hinein zu verweilen. "The Hideout" wurde für private Zusammenkünfte, Überraschungsauftritte, exklusive Dinnerpartys und besondere Veranstaltungen konzipiert und bietet die abgeschiedene Atmosphäre eines versteckten Mitgliederclubs hoch über den Dächern. Suiten im Himmel Das Hotel führt außerdem neun neue Premium-Suiten ein, darunter großzügige Präsidentensuiten sowie flexibel kombinierbare Zimmer, die sich ideal für Familien, Gruppen, Musiker und Prominente sowie für längere Aufenthalte eignen. Diese Rückzugsorte stellen die nächste Entwicklungsstufe des Gästezimmererlebnisses im Treehouse Manchester dar und bieten ein geräumigeres, wohnliches Ambiente mit Platz zum Schlafen, Entspannen, Gäste empfangen und sich wohlfühlen. Die Suiten wurden als private Rückzugsorte innerhalb des Hotels konzipiert und zeichnen sich durch vielschichtige Textilien, wiederverwertetes Holz, sorgfältig ausgewählte Details und einen atemberaubenden Blick über Manchester aus. Großzügige Wohnbereiche, begehbare Kleiderschränke, Kochnischen, Essbereiche und Leseecken schaffen Räume, die sich gleichermaßen für ein festliches Wochenende wie für einen längeren Aufenthalt eignen. Einige Suiten lassen sich zudem zu größeren privaten Unterkünften zusammenlegen und bieten so zusätzliche Flexibilität für Familien, Gruppen oder alle, die etwas mehr Platz zum Entspannen suchen. Spielen, Schwitzen, Auftanken Die Erweiterung ergänzt zudem das ohnehin schon umfangreiche Wellness- und Freizeitangebot des Treehouse Hotel Manchester. Manchester hat Padel mit Begeisterung angenommen, und Gäste des Treehouse können selbst mitmachen - dank des Zugangs zu den beiden Panorama-Plätzen des "The Pollen Club", die sich direkt neben dem Hotel befinden. Da die Plätze von einem wasserdichten Vordach geschützt sind, können die Spiele ungeachtet des für Manchester so typischen, unvorhersehbaren Wetters weitergehen. Ob Sie nun eine Spielstunde buchen, an einem Turnier teilnehmen oder einfach nur mit Freunden ein paar Bälle spielen möchten - der Verein heißt alle herzlich willkommen, vom Anfänger bis zum erfahrenen Wettkämpfer. Jeden Freitagabend verwandelt "Serve & Social" die Padelplätze in einen Treffpunkt nach Feierabend - mit Padel-Matches, DJs, Getränken und Speisen von "Sister Moon". Zurück im Hotel verfolgt "The Playground", das von den Fitness-Unternehmern Devon Levesque und Chris Howell von SBX konzipiert wurde, einen geselligen Ansatz in Sachen Fitness. "The Playground" ist mit modernsten Technogym-Geräten ausgestattet und kombiniert individuelles Training mit einem vielfältigen Kursprogramm - von Bewegungssitzungen und energiegeladenen Gruppentrainings bis hin zu Yoga bei Sonnenuntergang und geführter Meditation. "The Playground" bietet auch Mitgliedschaften für Einwohner von Manchester an. Wenn es Zeit zum Entspannen ist, bringt der neue Außenbereich von "The Good Sauna Co." die nordische Tradition des Wechselbads mitten ins Herz von Manchester. Die Gäste können zwischen einer holzbefeuerten finnischen Sauna, einem Kaltwasserbecken und der frischen Luft am gemeinsamen Lagerfeuerplatz hin- und herwechseln. Egal, ob nach dem Training, einem Match auf dem Padelplatz oder einem Tag voller Erkundungstouren durch die Stadt - es ist ein einfaches Ritual, das sich perfekt dazu eignet, einen Gang herunterzuschalten und neue Energie zu tanken. Zusammenkommen, Gestalten, Vernetzen Im Treehouse Manchester ist immer etwas los. Der Veranstaltungskalender des Hotels ist vollgepackt mit Möglichkeiten, sich zu beteiligen - von wöchentlichen Quizabenden über Künstlerresidenzen, Workshops, Brettspiele und Pop-up-Veranstaltungen bis hin zu kreativen Kooperationen. "Flix", der hochmoderne Vorführraum des Hotels mit 43 Plätzen, kombiniert 4K-Projektion mit Dolby-Atmos-Sound, sodass sich die Gäste bei Filmabenden und Filmclubs richtig wohlfühlen können. Pip bietet ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das den Besuchern die ganze Woche über immer wieder einen Grund gibt, wiederzukommen. Treehouse verleiht auch Meetings und Veranstaltungen eine ganz eigene Note. Mit flexiblen Veranstaltungsräumen, die sich an den jeweiligen Anlass anpassen lassen und Platz für bis zu 400 Gäste bieten, eignet sich das Hotel für Veranstaltungen aller Art - von Tagungen über private Abendessen und Feiern bis hin zu größeren Festlichkeiten. Der Vorführraum im Flix bietet einen etwas ungewöhnlicheren Rahmen für Präsentationen, private Filmvorführungen und Veranstaltungen im kleinen Kreis, während der Bereich "Pip" für private Abendessen und gesellige Zusammenkünfte genutzt werden kann. Der Treehouse-Weg Das Treehouse Hotel Manchester sollte von Anfang an mehr sein als nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Seit seiner Eröffnung hat sich das Hotel zu einem Treffpunkt für Einheimische und Besucher entwickelt - ein Ort für Filmvorführungen, Musikabende, kreative Kooperationen, ausgedehnte Abendessen, Cocktails auf der Dachterrasse, Wellness-Erlebnisse und spontane Momente der Begegnung. Mit den neuesten Ergänzungen wird diese Vision voll und ganz zum Leben erweckt und schafft ein urbanes Resort, das noch mehr Anlässe zum Zusammenkommen, Verweilen und Entdecken bietet. Weitere Informationen oder die Möglichkeit, einen Aufenthalt zu buchen, finden Sie unter treehousehotels.com/manchester. ÜBER TREEHOUSE HOTELS

Treehouse Hotels ist eine fantasievolle Lifestyle-Hotelmarke, die Unbeschwertheit, Kreativität und die Freude am Erwachsensein zelebriert. Das von Barry Sternlicht, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden von Starwood Hotels sowie dem visionären Kopf hinter 1 Hotels und Baccarat Hotels, ins Leben gerufene Treehouse ist sowohl als lokaler Treffpunkt als auch als einladender Rückzugsort konzipiert. Das Treehouse Hotel London wurde 2019 unter großem Beifall eröffnet; 2025 folgten das Treehouse Hotel Manchester und das Treehouse Hotel Silicon Valley, der erste Standort der Marke in den USA. Bei Treehouse können der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden und die Räume sind voller Leben. Die Innenräume wirken bewusst zusammengestellt und unvollkommen - vielschichtig, nicht aufeinander abgestimmt, wohnlich -, während lokal inspirierte Speisen und Getränke sowie unerwartete Erlebnisse zahlreiche Anlässe bieten, sich zu treffen, zu verweilen und zu spielen. Starwood Hotels, ein Tochterunternehmen der weltweit tätigen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, hat angekündigt, sein preisgekröntes Treehouse Hotel in Brickell (Miami), Adelaide (Australien), Riad (Saudi-Arabien) und Miami Beach zu eröffnen. Weitere Informationen finden Sie unter treehousehotels.com . ÜBER STARWOOD HOTELS

Starwood Hotels, ein verbundenes Unternehmen der globalen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Hotelmarken-Managementunternehmen, das 1 Hotels betreibt - eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Häusern in South Beach (Miami) und Manhattan an den Start ging und unter anderem das Brooklyn Bridge (New York City), West Hollywood (Los Angeles), Toronto, San Francisco, Nashville, das Flaggschiff-Hotel in Hanalei Bay (Kauai), das erste europäische Hotel der Marke in Mayfair (London), Seattle, Melbourne (Australien), Kopenhagen, Tokio und Austin (Texas) sowie Projekte in der Entwicklung in Cabo San Lucas (Mexiko), Paris, Elounda Hills (Kreta), Riad (Saudi-Arabien), San Miguel de Allende (Mexiko) und im Hudson Valley (New York); Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Flaggschiff-Hotels in New York City ihr Debüt feierte und über Projekte in Entwicklung in Rom, Dubai, Riad (Saudi-Arabien), Brickell (Miami) und auf den Malediven verfügt; sowie Treehouse Hotels, das 2019 in London sein Debüt feierte und mittlerweile auch Standorte in Manchester (Großbritannien) und im Silicon Valley (Kalifornien) umfasst, mit Projekten in Planung in Brickell (Miami), Adelaide (Australien), Riad (Saudi-Arabien) und Miami Beach. Starwood Hotels nutzt sein Know-how in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie und ist damit die treibende Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter starwoodhotels.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-treehouse-hotel-manchester-expandiert-302885482.html



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