Seit Tagen hält sich die Rheinmetall-Aktie hauchdünn, aber standhaft über der magischen Marke von 1.000 €. Wird der deutsche Rüstungskonzern den Kampf um vierstellige Kurse gewinnen oder letztlich doch verlieren? Neue Aufträge Bevor ich eine Antwort auf diese Frage geben will, möchte ich noch kurz auf die jüngsten Entwicklungen bei Rheinmetall eingehen. Es vergeht fast kein Tag, an dem der deutsche Rüstungsriese den Markt nicht mit (positiven) Neuigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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