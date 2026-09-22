Die jüngste Erholung der Volkswagen-Aktie ist innerhalb weniger Tage fast komplett wieder verpufft. Nach dem Anstieg bis über 83 € rutscht der Kurs zurück auf rund 74,40 €. Damit nähert sich die Aktie einer Zone, an der zuletzt immer wieder Käufer in den Markt gekommen sind. Die Gewinnwarnung steckt noch in den Kursen Auslöser für den jüngsten Rücksetzer war vor allem die neue Prognose für 2026. Volkswagen erwartet nur noch eine operative Umsatzrendite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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