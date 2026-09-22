Die DroneShield-Aktie hat sich zuletzt vom neuen 52-Wochen-Tief bei 1,60 AU$ auf rund 1,72 AU$ erholt. Gegenüber dem Rekordhoch von 6,70 AU$ beträgt der Verlust trotzdem fast 75%. Dabei fällt der aktuelle Newsflow deutlich besser aus als die Kursentwicklung: Die Umsatzziele sind weitgehend abgesichert, ein neues Produkt findet seinen ersten Abnehmer und in den USA wurde ein wichtiger Praxistest bestanden. Das Umsatzziel ist praktisch erreicht DroneShield ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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