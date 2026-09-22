Die Aktie von The Simply Good Foods Company hat auf Jahressicht über 60% an Wert verloren und wird inzwischen deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Konsumgüterunternehmen. Es gibt jedoch trotz oder gerade wegen bestehender Herausforderungen mittlerweile gute Argumente für einen spekulativen Kauf. The Simply Good Foods Company ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Snacks und Getränke mit Schwerpunkt auf Ernährung und Gesundheit. Zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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