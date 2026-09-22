Bei Vonovia geht der Abverkauf weiter. Die Aktie verliert am Dienstag erneut mehr als -2% und fällt bis auf rund 17,10 €. Damit notiert der DAX-Konzern so tief wie seit Mitte 2023 nicht mehr. Hinter der Schwäche steckt inzwischen eine Mischung aus steigenden Zinsen, politischen Sorgen und einem angeschlagenen Chartbild. Berlin sorgt für zusätzlichen Druck Ein neuer Belastungsfaktor kam am Wochenende hinzu. Nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl rückte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de