Ministerin Reiche besichtigt die neue Produktionsanlage. Planet investiert in die Stärkung der europäischen Souveränität im Weltraum. Die Anlage wird die Satellitenproduktion in Deutschland bereits im ersten Jahr erheblich steigern und es Deutschland und Europa ermöglichen, rasch eigene Satellitenkapazitäten aufzubauen.

Die Planet Labs GmbH, ein führender Anbieter von tagesaktuellen Daten und Informationen zu Veränderungen auf der Erde, begrüßte heute Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, zur Eröffnung seiner hochmodernen Satellitenfertigungsanlage in Berlin. Weniger als ein Jahr nach der Ankündigung hat Planet die Übergabe der Anlage und die Einrichtung der Reinräume abgeschlossen und plant, noch in diesem Herbst mit der Produktion seiner Pelican-Satelliten der 300-kg-Klasse mit einer Auflösung von 30 cm zu beginnen. Der erste Satellit soll noch vor Jahresende fertiggestellt sein. Anschließend kann die Anlage auf eine Kapazität von bis zu 60 Satelliten pro Jahr skaliert werden. Die Anlage festigt Berlins Stellung als bedeutender europäischer Knotenpunkt für fortschrittliche Fertigung und Produktion in der Luft- und Raumfahrt und treibt das Wachstum von Hightech-Arbeitsplätzen sowie den Ausbau der eigenständigen Erdbeobachtungskapazitäten Europas weiter voran.

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Aufnahme eines Pelican-Satelliten über dem neuen Standort von Planet in Berlin am 10. August 2026. 2026 Planet Labs PBC. Alle Rechte vorbehalten.

Die neue Produktionsstätte in Berlin-Mitte bringt zusätzliche Produktionskapazitäten für Satelliten in Europa. Planet bietet Ländern souveräne Satellitendienste an und kann diese zudem schnell in die Umlaufbahn bringen. So erhielt Planet beispielsweise einen von Deutschland finanzierten Auftrag zur Bereitstellung dezidierter Satellitenkapazitäten zur Unterstützung von Frieden und Sicherheit in Europa, der innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsunterzeichnung umgesetzt wurde. In Schweden wurde der erste souveräne Satellit innerhalb von vier Monaten ins All gebracht, wodurch das Programm um vier Jahre beschleunigt wurde. Mit den zusätzlichen Fertigungskapazitäten beabsichtigt Planet, nicht nur für Europa zu liefern, sondern aus Europa heraus.

"Ich freue mich sehr, heute einen ersten Einblick in das erstklassige Fertigungszentrum von Planet und die Zukunft von Planet in Deutschland und Europa zu geben", sagte Will Marshall, Mitbegründer und CEO von Planet. "Planet hat in 15 Jahren 688 Satelliten gebaut und erfolgreich gestartet und liegt damit weltweit an zweiter Stelle, was die Gesamtzahl der Satelliten angeht und diese Fertigungskompetenz bringen wir nun hierher. Dies wird es Europa ermöglichen, schnell die Kapazitäten zum Aufbau umfangreicher Erdbeobachtungssatellitenflotten aufzubauen, um seine Ziele von Nachhaltigkeit bis hin zu Sicherheit voranzutreiben und Bedrohungen mit eigenen Augen erkennen zu können."

"Europa braucht seine eigenen Augen im Weltraum. In einer Zeit strategischer Rivalitäten und wachsender Unsicherheit ist Satellitenaufklärung kein Luxus mehr, sondern eine Voraussetzung für Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und echte strategische Autonomie. Deutschland verfügt über die wissenschaftliche Tiefe, die industrielle Stärke und das dynamische Weltraum-Ökosystem, um zu einem europäischen Anker für diese Fähigkeit zu werden. Die Investition von Planet in Berlin ist mehr als nur ein Vertrauensbeweis für die Stadt: Sie trägt dazu bei, Europas Bestreben nach einem souveränen Zugang zu weltraumgestützten Informationen in die operative Realität umzusetzen", sagt Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.

"Wenn Planet ein Versprechen macht, halten wir dieses auch ein", sagt Martin Polak, Geschäftsführer von Planet Labs Deutschland. "Weniger als ein Jahr nach der Bekanntgabe unserer Vision für eine Satellitenproduktion in Berlin werden wir bald mit der Fertigung beginnen. Europa benötigt einen schnellen, unabhängigen Zugang zu souveränen Weltraumbeobachtungskapazitäten, um ein zunehmend komplexes sicherheitspolitisches und wirtschaftliches Umfeld erfolgreich navigieren zu können. Im Namen von Planet Deutschland könnte ich begeisterter nicht sein und fühle mich geehrt, diese Investition und dieses Engagement hier in Berlin zu tätigen und damit die lange Tradition von Planet im Bereich Partnerschaften und Innovationen in Europa fortzusetzen."

Die 5.700 Quadratmeter große Anlage wird als Eckpfeiler für den Beitrag von Planet zum technologischen Fortschritt Europas im Weltraum dienen und die wachsenden Nachfrage der Region nach lokalen, resilienten Innovationen in der Luft- und Raumfahrt sowie nach Verteidigungslösungen bedienen. Berlin ist seit über 10 Jahren der europäische Standort von Planet und fungiert als wichtiger technischer Knotenpunkt mit einem Missionskontrollzentrum, das die weltweite Flotte von Planet mit Hunderten von Satelliten koordiniert, sowie Abteilungen für Softwareentwicklung, Bildverarbeitung und Qualitätskontrolle. Neben der Satellitenproduktion wird die neue Anlage von Planet auch andere Unternehmensbereiche beherbergen, darunter Missionsbetrieb, IT, Rechtsabteilung, Marketing, Personalwesen und Vertrieb. Die Satelliten werden an einem Standort gebaut, getestet und ausgeliefert, wodurch der Weg von den Bauteilen bis in den Orbit verkürzt wird.

Planet wird das Team erheblich vergrößern und sein bestehendes Team von fast 150 Mitarbeitern in Berlin um 70 Mitarbeiter erweitern.

Die ersten in diesem Jahr in Berlin fertiggestellten "Pelican"-Satelliten sollen Anfang 2027 mit einer "Spectrum"-Trägerrakete von Isar Aerospace ins All gebracht werden eine Premiere für Deutschland. Die neue Anlage baut die europäische Präsenz von Planet weiter aus und stärkt die Beziehungen des Unternehmens zu seinen langjährigen deutschen Kunden und Partnern, darunter das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie (BKG).

Planet verfügt über eine starke und wachsende Präsenz in Europa, wo 30 der weltweiten Belegschaft beschäftigt sind. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Berlin, Haarlem, Ljubljana, Graz und London. Berlin dient Planet als Hauptstandort für seine Geschäftstätigkeit in Europa. Die Bodenstationen von Planet in Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Island empfangen fast 50 aller weltweiten Satellitendaten. Planet wird von seinem europäischen Beirat beraten, welcher das Unternehmen dabei unterstützt, den Anforderungen seines wachsenden europäischen Kundenstamms gerecht zu werden.

Über Planet

Die Planet Labs Germany GmbH ist Teil der Planet-Gruppe und hat ihren Sitz in der europäischen Zentrale von Planet in Berlin. Planet Labs PBC (NYSE: PL) ist die Muttergesellschaft der Planet-Gruppe mit globalem Hauptsitz in San Francisco, USA. Planet ist ein führender Anbieter von globalen, tagesaktuellen Satellitenbildern und Geodatenlösungen. Planet verfolgt die Mission, die Welt jeden Tag abzubilden und Veränderungen sichtbar, zugänglich und umsetzbar zu machen. Planet wurde 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründet und entwickelt, baut und betreibt die größte Erdbeobachtungsflotte an Bildsatelliten. Planet liefert missionskritische Daten, fundierte Erkenntnisse und Softwarelösungen an Kunden, zu denen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachrichtendienste, Bildung und Finanzen sowie Regierungsbehörden gehören, und ermöglicht es den Nutzern, auf einfache und effektive Weise einen einzigartigen Mehrwert aus Satellitenbildern zu gewinnen. Planet Labs PBC ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das an der New Yorker Börse unter dem Kürzel "PL" notiert ist. Erfahren Sie mehr unter www.planet.com und folgen Sie uns auf X, LinkedIn oder schauen Sie sich die HBO-Serie "Wild Wild Space" an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind "zukunftsgerichtete Aussagen" über Planet im Sinne des Gesetz zum Wertpapierhandel, darunter Aussagen zu den strategischen Partnerschaften von Planet und zum künftigen Wachstum von Planet in neuen und bestehenden Märkten. Solche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, beinhalten Schätzungen, Annahmen, Einschätzungen und Unsicherheiten. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Faktoren sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Planet detailliert beschrieben. Planet hat keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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