EQS-News: DeFi Technologies Inc.
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TORONTO, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen " oder "DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), Valour Funds SPC ("Valour Funds") ins Leben gerufen hat - einen neuen Geschäftsbereich, der sich auf aktiv verwaltete Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte konzentriert.
Über Valour Funds, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valour Inc., führt der neue Geschäftsbereich den "Smart Crypto Fund SP" ein, seinen ersten Hedgefonds, und bietet damit professionellen und qualifizierten Anlegern Zugang zu einer aktiv verwalteten Anlagestrategie auf Basis künstlicher Intelligenz.
Der Hedgefonds erweitert die Anlageplattform von Valour über börsengehandelte Produkte hinaus auf aktiv verwaltete Anlagelösungen. Er kombiniert die institutionelle Fondsplattform und die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von Valour mit einer Strategie, die von der Neuronomics AG entwickelt und verwaltet wird - einem Schweizer Portfoliomanager, der sich auf künstliche Intelligenz und systematisches Investieren spezialisiert hat.
Der Smart Crypto Fund SP wurde als erstes Hedgefonds-Portfolio von Valour Funds SPC gegründet, einer auf den Kaimaninseln ansässigen Gesellschaft, die bei der Cayman Islands Monetary Authority ("CIMA") registriert ist. Die Strategie nutzt proprietäre KI-Modelle, um die Allokationen innerhalb einer regelmäßig überprüften Auswahl liquider digitaler Vermögenswerte anzupassen, anstatt ein festes Engagement in einer einzelnen Kryptowährung oder einem statischen Korb beizubehalten.
"Mit dem Smart Crypto Fund erweitern wir das Anlageangebot von Valour über börsengehandelte Produkte hinaus auf aktiv verwaltete Hedgefonds-Strategien", sagte Johan Wattenström, CEO und Vorstandsvorsitzender von DeFi Technologies. "Durch die Kombination der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von Valour mit der auf KI basierenden Expertise von Neuronomics im Bereich systematischer Anlagen können wir professionellen Anlegern eine aktiv verwaltete Strategie im Rahmen eines institutionellen Fonds anbieten."
KI-gesteuerte systematische Anlagestrategie
Märkte für digitale Vermögenswerte bieten eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten. Sie sind jedoch auch von erheblicher Volatilität, sich rasch ändernden Bedingungen sowie erheblichen Unterschieden hinsichtlich Liquidität und Risiko zwischen den einzelnen Vermögenswerten geprägt.
Der Hedgefonds ist nicht darauf ausgelegt, eine feste Allokation beizubehalten oder jederzeit vollständig am Markt engagiert zu sein. Stattdessen zielt er darauf ab, selektiv zu investieren, wenn das erwartete Verhältnis von Chancen und Risiken günstig ist. Zudem strebt er eine Reduzierung des Engagements an, wenn die Modellsignale nachlassen oder das eingeschätzte Risiko steigt.
Das firmeneigene KI-Ensemble von Neuronomics - eine Gruppe sich ergänzender Modelle - ist für diesen Ansatz von zentraler Bedeutung. Die Modelle analysieren Preis-, Volumen- und andere Marktdaten über kurze und mittlere Zeithorizonte. Sie zielen darauf ab, nützliche Signale vom Marktrauschen zu unterscheiden und potenzielle Renditen, Risiken sowie Marktbedingungen zu bewerten.
Diese Bewertungen bestimmen die Größe jeder Position innerhalb einer regelmäßig überprüften Auswahl liquider digitaler Vermögenswerte. Die Portfolioallokationen unterliegen weiterhin vordefinierten Risikobudgets, Limits für einzelne Vermögenswerte und Konzentrationen sowie Kontrollen des gesamten Marktexposures.
Handelsaufträge werden mithilfe von Algorithmen ausgeführt, die entsprechend der Marktliquidität und der erwarteten Transaktionskosten ausgewählt werden. Dieser disziplinierte Prozess ist darauf ausgelegt, Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig die Volatilität sowie die Abwärtsrisiken der Märkte für digitale Vermögenswerte aktiv zu steuern.
"Märkte für digitale Vermögenswerte generieren enorme Mengen an sich schnell ändernden Informationen, doch die Herausforderung besteht darin, zu bestimmen, welche Signale von Bedeutung sind - über welchen Zeithorizont und unter welchen Marktbedingungen", sagte Dr. Michael Kometer, Gründer und CEO der Neuronomics AG. "Unser firmeneigenes KI-Ensemble hilft dabei, Signale vom Rauschen zu trennen und Prognosen in disziplinierte Portfolioentscheidungen umzusetzen. Es bestimmt, welche Vermögenswerte wir halten, wie viel Risiko wir eingehen und wann wir das Engagement reduzieren."
Institutionelle Infrastruktur
Der Smart Crypto Fund SP vereint die Plattform für digitale Vermögenswerte von Valour, die Anlageverwaltungsfähigkeiten von Neuronomics und ein Netzwerk spezialisierter Dienstleister, das Fondsverwaltung, Verwahrung, Bankgeschäfte, Ausführung und Prüfung abdeckt.
Die Struktur trennt Anlageverwaltung, Verwaltung, Verwahrung und Ausführung voneinander. Dies bietet den operativen Rahmen, der für einen professionell verwalteten Anlagefonds für digitale Vermögenswerte erforderlich ist.
Die Auflegung markiert Valours Expansion in das Hedgefonds-Segment
Valour bietet über 100 ETPs für digitale Vermögenswerte an - mehr als jeder andere Verwalter digitaler Vermögenswerte weltweit. Diese Produkte ermöglichen Anlegern über regulierte Märkte den Zugang zu den innovativsten Ökosystemen für digitale Vermögenswerte weltweit.
Der Smart Crypto Fund ergänzt dieses Angebot um einen aktiv verwalteten Hedgefonds für professionelle und qualifizierte Anleger. Der Fonds nutzt einen systematischen Anlageansatz, um Chancen auf dem gesamten Markt für digitale Vermögenswerte zu identifizieren.
Informationen zur Neuronomics AG
Die firmeneigene Forschung kombiniert künstliche Intelligenz, quantitative Finanzwissenschaft und computergestützte Neurowissenschaften, um Marktprognosen zu entwickeln. Diese Prognosen dienen als Leitfaden für die Portfolioallokation im Rahmen disziplinierter Risikokontrollen. Weitere Informationen finden Sie unter www.neuronomics.com.
Informationen zu Valour Funds SPC
Der Smart Crypto Fund SP ist der erste unter Valour Funds SPC gegründete Hedgefonds.
Informationen zu DeFi Technologies
Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour
Informationen zu Stillman Digital
Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:
DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG
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22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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