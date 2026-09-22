Nordex erweitert seine erfolgreiche Delta4000-Plattform und bringt eine neue Windkraftanlage für Standorte mit niedrigen und mittleren Windgeschwindigkeiten auf den Markt. Die N193/7.X erreicht eine installierte Leistung von bis zu 7,3 MW, verfügt über einen Rotordurchmesser von 193 Metern und soll gegenüber der N175/6.X unter typischen Bedingungen bis zu 14 Prozent mehr Energieertrag ermöglichen. Für Nordex ist die neue Anlage allerdings keine kurzfristige Umsatzstory. Die Serienproduktion soll erst 2029 beginnen. Strategisch zeigt die Entwicklung dennoch, wohin die Reise geht: größere Rotoren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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