Coburg (ots) -Wer ein Auto least, schaut oft zuerst auf Monatsrate, Laufzeit und Kilometer. Was dabei leicht unter den Tisch fällt: Kommt es zu einem Unfall mit Totalschaden oder wird der Wagen gestohlen, kann es finanziell unangenehm werden. Denn wenn man weniger erhält als die Restforderung aus der vorzeitigen Abrechnung des Leasingvertrags ausmacht, kann eine deutliche Differenz entstehen.Genau diese Lücke deckt eine sogenannte GAP-Versicherung ab. Sie federt einen Betrag ab, der schnell in die Tausende gehen kann, und sorgt dafür, dass Leasingnehmerinnen und Leasingnehmer ihre offenen Verpflichtungen gegenüber dem Leasinggeber begleichen können, ohne selbst draufzuzahlen.Greifbar macht das ein Beispiel: Ein zwei Jahre altes Leasingfahrzeug wird gestohlen und der Wiederbeschaffungswert beträgt 20.000 Euro. Die Restforderung beim Leasinggeber steht noch mit 24.000 Euro offen. Ohne zusätzlichen Schutz bleibt der Leasingnehmer auf den fehlenden 4.000 Euro sitzen.Leasing mit finanzieller SicherheitFür Verbraucher heißt das: Eine kluge Leasingentscheidung hört nicht bei der Monatsrate auf, sondern schließt eine durchdachte Versicherung mit ein. Eine Vollkasko mit einem GAP-Baustein gehört dazu. Wo das geleaste Auto versichert wird, kann frei gewählt werden, wenn die Versicherung nicht gerade zwingend im Leasing-Komplettpaket enthalten ist. "Hier lohnt es sich Angebote einzuholen und zu vergleichen", rät Michael Müller, Leiter Kraftfahrtabteilung bei der HUK-COBURG. Er ergänzt: "In unserer Autoversicherung Classic ist zum Beispiel die GAP-Deckung in der Kaskoversicherung eingeschlossen." Bei geleasten E-Autos sollte man zusätzlich vor allem darauf achten, dass Schäden am Akku des Fahrzeugs mitversichert sind.Wer solche Aspekte von Anfang an mitdenkt, fährt sein Leasingfahrzeug mit finanzieller Sicherheit im Rücken.Voll im TrendImmer mehr Autofahrer entscheiden sich für Leasing: 2025 wurden 23 Prozent aller privaten Neuwagen geleast. Bei den privaten E-Autos waren es sogar 45 Prozent. (Quelle: DAT-Report 2026). Bei der HUK-COBURG hat sich die Bestandszahl geleaster PKW aller Antriebsarten in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht.Die Medieninformation auf huk.de:Beim Leasing auf GAP-Falle achten (https://www.huk.de/presse/nachrichten/verbrauchertipps/gap-falle-leasing.html)Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deKarolin HollandTelefon: 09561-9622603E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6356723