Amazon blockiert Metas KI-Agenten Muse beim Online-Shopping. Offiziell geht es um Datenschutz und Sicherheit, im Kern aber um die Kontrolle der Kundenbeziehung. Amazon hat den neuen KI-Agenten von Meta von seiner Plattform ausgeschlossen. Meta hatte Muse erst Anfang des Monats vorgestellt. Der KI-Agent kann zum Beispiel E-Mails für Nutzer beantworten, Termine buchen oder beim Einkaufen helfen. Amazon will jedoch nicht zulassen, dass andere Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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