Zürich (www.anleihencheck.de) - Die drei großen Zentralbanken haben angesichts der anhaltenden Inflation ihre Geldpolitik gestrafft, so David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär. Doch die zugrunde liegenden Trends würden sich unterscheiden.Im September hätten alle drei großen Zentralbanken - die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan - ihre Leitzinsen angehoben, getrieben von einem schwierigen Inflationsumfeld. Während die Schlagzeilen zum Thema Inflation von höheren Energiepreisen dominiert würden, zeichne der zugrunde liegende Inflationstrend ein komplexeres Bild. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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