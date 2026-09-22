Ingolstadt/Berlin (ots) -Berufspilot, Changeexperte und Autor Peter Brandl ist in die Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen worden. Für den früheren Präsidenten des Rednerverbandes ist es die höchste Auszeichnung seiner Branche.Mehr als 30 Jahre auf Bühnen, fast 4000 Veranstaltungen auf fünf Kontinenten und nun die höchste Auszeichnung der German Speakers Association: Berufspilot und Keynote Speaker Peter Brandl wurde bei der Internationalen GSA Convention in Ingolstadt in die Hall of Fame der deutschsprachigen Redner aufgenommen.Die Ehrung wurde am Galaabend der dreitägigen Convention im Maritim Congress Centrum vergeben. Die German Speakers Association (GSA) versteht die Aufnahme als Lebensauszeichnung für Persönlichkeiten, die durch Reputation, Professionalität und langjährige Wirkung die deutschsprachige Weiterbildungsbranche geprägt haben.Brandl steht damit in einer Reihe mit Persönlichkeiten, die weit über die Speakerszene hinaus bekannt sind z.B. Samy Molcho, der St Galler Professor Fredmund Malik, Dr. Florian Langenscheidt, Extrembergsteiger Reinhold Messner, der langjährige "Tagesthemen" Moderator Ulrich Wickert, Dr. Eckart von Hirschhausen, Managementtrainerin Sabine Asgodom, Pater Anselm Grün, sowie Diplompsychologe und Bestsellerautor Jens Corssen.Für Brandl schließt sich damit auch ein Kreis. Von 2017 bis 2019 führte er die German Speakers Association selbst als Präsident. Bereits 2014 erhielt er die internationale Zertifizierung Certified Speaking Professional, kurz CSP.Was Manager von Piloten lernen könnenDer heute in Berlin lebende Brandl verbindet Erfahrungen aus der professionellen Luftfahrt mit Fragen, die Unternehmen beschäftigen. Wie werden unter Druck Entscheidungen getroffen? Wie kommunizieren Teams, wenn Fehler gravierende Folgen haben können? Und wie entsteht eine Fehlerkultur, in der Probleme früh erkannt werden?Brandl ist Berufspilot und Fluglehrer und trainiert Airliner Crews im Human Factor Management und Crew Resource Management. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er zugleich als Speaker, Berater und Sparringspartner für Führungskräfte. Erfahrungen aus dem Cockpit überträgt er auf Führung, Kommunikation, Verantwortung und den Umgang mit Fehlern. Acht Bücher hat Brandl veröffentlicht. Zu seinen bekanntesten Titeln zählt "Crash Kommunikation", in dem er Parallelen zwischen Fehlern im Cockpit und im Management beschreibt."Als ehemaliger Präsident der GSA nun selbst in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, ist für mich etwas ganz Besonderes. Vor allem, wenn man sieht, welche Persönlichkeiten dort vor mir aufgenommen wurden. Das macht mich dankbar und auch ein bisschen demütig", sagt Peter Brandl.Auszeichnung für das LebenswerkDie Hall of Fame der German Speakers Association besteht seit 2006. Sie würdigt Persönlichkeiten, die die deutschsprachige Vortrags- und Weiterbildungsbranche über viele Jahre geprägt haben. Brandl engagierte sich als GSA-Präsident auch für die Entwicklung der Branche. Inhaltlich verbindet er seine Erfahrung als Berufspilot und Fluglehrer mit Führung, Verantwortung, Entscheidungen und Fehlerkultur. Gerade diese Verbindung prägt seine Arbeit: Erfahrungen aus der Luftfahrt überträgt er auf Situationen, in denen Teams unter Druck kommunizieren und entscheiden müssen.Mehr über Peter Brandl unter: https://www.peterbrandl.de (https://contentnetzwerkag.cmail20.com/t/y-l-filuhlk-hykrkjbkt-r/)Pressekontakt:Gabriele Grießenböck+41768345006gabriele@contentnetzerk.comOriginal-Content von: Content Netzwerk AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165162/6356762