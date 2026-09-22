München (ots) -Gruppentherapie statt After-Show-Party: Ein All-Star-Cast hat sich unter der Regie von Oskar und Emil Belton auf ein ungewöhnliches Serienexperiment eingelassen. In der achtteiligen Impro-Dramedy "Die Friesenjunkies" begeben sich u. a. Sylvie Meis - erstmals in einer deutschen Serien-Hauptrolle - Martin Brambach, Shadi Eck, Stephan Luca, Marie-Lou Sellem, Peter Kurth, David Schütter, Sönke Möhring, Marc Hosemann und Lera Abova in die tragikomische Welt der luxuriösen, in die Jahre gekommenen Entzugsklinik "Isebek" auf Sylt.Zwischen Einzelgesprächen, Medikamentenausgabe und Billard-Abenden entsteht eine Impro-Dramedy-Serie über Selbstwert und Selbstfindung, über Sucht und Sehnsucht, über die Suche nach Freundschaft und das Verliebtsein - ab 6. November in der ARD Mediathek und am Freitag, 13.11., ab 23:50 Uhr und am Samstag, 14.11., ab 23:40 Uhr im Ersten.Sylvie Meis: "Die Rolle der Madison gibt mir die Möglichkeit, eine Facette zu zeigen, die das Publikum so noch nicht kennt. Aber genau solche Herausforderungen liebe ich: Raus aus der Komfortzone, etwas Neues ausprobieren und sich selbst dabei vielleicht ein bisschen überraschen."Emil und Oskar Belton: "Am Ende hat keiner Lust, Geschichten von Menschen zu hören, bei denen alles glatt läuft. Menschen, die in eine Suchtklinik gehen, machen eine harte Zeit durch und stoßen an ihre Grenzen. Es gibt also viel Konfliktpotenzial - und das ist natürlich immer gut für einen Stoff."Inhalt: Willkommen in "Isebek", der luxuriösen Entzugsklinik auf Sylt! Hier treffen Prominente, Millionäre und ganz normale Menschen aufeinander, die eines gemeinsam haben: Sie wollen ihre Süchte loswerden. Jeder bringt seine Geschichte mit und auch das Klinikpersonal hat seine ganz eigenen Probleme und Konflikte. Der hochsensible Falko (Shadi Eck) kämpft gegen seine Cannabissucht und ist ein notorischer Lügner, die Zwillinge Josef und Otto (Oskar und Emil Belton) sorgen mit ihren Eskapaden für Dauer-Alarm, die impulsive Holly (Lera Abova) und Cyrus (Arman Kashani), Erbe einer reichen persischen Dynastie, bringen zusätzliches Chaos in den Klinikalltag. Der alkoholkranke "Buggi" (Martin Brambach) sucht Gesellschaft und der exzentrische Schauspieler Roland Vestergaard (Stephan Luca), die medikamentenabhängige Madison (Sylvie Meis) und die ehemalige Mode-Ikone Gabi (Nicole Heesters) müssen sich ihren Dämonen stellen. Chefärztin Prof. Dr. med. Kowalke (Marie-Lou Sellem) ist Kontrollfreak und der schusselige Psychiater Dr. Mangerius (Peter Kurth) hütet ein Geheimnis. Suchttherapeut Stratlater (David Schütter), Tiefenpsychologin Beiersdorf (Pheline Roggan), Achtsamkeitstherapeut Bornemann (Sönke Möhring) und Psychotherapeutin Jannika (Marie Lina Smyrek) manövrieren durch Krisen und Rückfälle, während die Pflegekräfte Frau Demski (Ute Böhnke) und Emmanuel (Maradona Akkouch) versuchen, die Ordnung aufrechtzuerhalten."Die Friesenjunkies" feiert am 25. September beim FilmFest Hamburg Deutschlandpremiereund eröffnet die Sektion "Televisionen". Die Serie ist zudem im Wettbewerb um den Hamburg Producers Award "Deutsche Serien" vertreten. Oskar und Emil Belton sowie weitere Ensemblemitglieder werden vor Ort sein. Bei Interesse an Interviews im Rahmen des FilmFest Hamburg oder anderweitig wenden Sie sich bitte an Voll:Kontakt, E-Mail ard@vollkontakt.com."Die Friesenjunkies" ist eine Produktion der Kleine Brüder GmbH (Produzenten: Emil und Oskar Belton) im Auftrag von ARD Degeto Film, radiobremen und hr für die ARD. Für die Redaktion sind Carolin Haasis (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Lina Kokaly (radiobremen) und Jörg Himstedt (hr) verantwortlich.Das Pressedossier mit Interviews mit dem Cast finden Sie hier: https://pressekits.ard.de/die-friesenjunkies. Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de. Die Ansichtsfolgen zur Serie sind für akkreditierte Journalist:innen im Presseservice der ARD abrufbar.Pressekontakt:Pressekontakt:Myriam Thieser, ARD Degeto FilmKommunikation und PresseTel.: 069/1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deMirja Bauer, ARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRTel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deSabrina Bozkurt & Semhar DebasPR-Agentur Voll:KontaktTel.: 040/5247231-49 /-45, E-Mail: ard@vollkontakt.comsabrina.bozkurt@vollkontakt.com, semhar.debas@vollkontakt.comOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6356777