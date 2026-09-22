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Dow Jones News
22.09.2026 12:27 Uhr
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AUKTION/Niedrige Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

DJ AUKTION/Niedrige Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei lag das Gebotsvolumen unter dem angepeilten Emissionsvolumen, die Auktion war damit "technisch unterzeichnet".

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. September. 

=== 
Emission      2,90-prozentige Bundesobligationen 
          mit Laufzeit 8. Oktober 2031 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   4,530 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  3,735 Mrd EUR 
Marktpflegevolumen 1,265 Mrd 
Bid-to-cover-Ratio 1,2   (1,6) 
Durchschnittsrend. 3,28%  (3,09%) 
Wertstellung    24. September 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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