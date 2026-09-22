DJ AUKTION/Niedrige Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei lag das Gebotsvolumen unter dem angepeilten Emissionsvolumen, die Auktion war damit "technisch unterzeichnet".

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. September.

=== Emission 2,90-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 8. Oktober 2031 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,530 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,735 Mrd EUR Marktpflegevolumen 1,265 Mrd Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,6) Durchschnittsrend. 3,28% (3,09%) Wertstellung 24. September 2026 ===

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September 22, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

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