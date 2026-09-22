Bis zu 500.000 Kontoschutz für Kunden in Europa

OKX Shield erweitert branchenführende Schutzmaßnahmen und moderne Kontosicherheit

OKX, eine führende globale Kryptobörse und ein Onchain-Technologieunternehmen mit mehr als 150 Millionen Kunden weltweit, hat heute OKX Shield eingeführt. Die integrierte Sicherheitslösung kombiniert moderne Schutzmaßnahmen, einen übersichtlichen Schutzstatus und die Möglichkeit einer Erstattung von bis zu 500.000 €, wenn ein Konto von unbefugten Dritten übernommen wird.

Der Schutz vor Kontoübernahmen stellt alle Finanzunternehmen vor Herausforderungen. Jedes Jahr entstehen dadurch in Europa Schäden in Milliardenhöhe. Den jüngsten Daten der EBA und EZB zufolge belief sich der Schaden durch Zahlungsbetrug in Europa im Jahr 2024 auf 4,2 Milliarden €, gegenüber 3,5 Milliarden im Jahr 2023. Dabei geraten Kunden zunehmend direkt ins Visier von Betrügern, die versuchen, ihre Konten auf verschiedenen Finanzplattformen zu kompromittieren.

OKX Shield vereint erweiterte Funktionen zur Kontosicherheit mit einem neuen Schutzprogramm, das eine Erstattung von bis zu 500.000 ermöglicht. Kunden, die OKX Shield aktivieren und die erforderlichen Schutzmaßnahmen beibehalten, können eine Erstattung erhalten, wenn ein unbefugter Dritter ihr OKX Konto übernimmt und Vermögenswerte überträgt.

Durch die Aktivierung der erforderlichen Sicherheitseinstellungen erhalten Kunden sofort einen Schutz von bis zu 100.000 €. Für die VIP-Stufen 1 bis 3 erhöht sich das Limit auf 250.000 €, für qualifizierte Kunden ab VIP 4 auf 500.000 €. Für die Aktivierung oder Nutzung fallen keine Gebühren an.

"Ein starker Kontoschutz war schon immer fester Bestandteil unseres Angebots", sagte Erald Ghoos, CEO von OKX Europe. "Mit OKX Shield geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, die Sicherheit ihres Kontos weiter zu erhöhen und bei Bedarf auf ein finanzielles Sicherheitsnetz zurückzugreifen, ohne dafür Gebühren zu zahlen.

Millionen von Menschen weltweit nutzen Plattformen für digitale Assets heute für Dinge, die früher ausschließlich Banken und Brokern vorbehalten waren: Vermögenswerte halten, Werte übertragen, Zahlungen tätigen, investieren und auf Märkte zugreifen. Die Grenze zwischen einer Krypto-App und einer Finanz-App verschwindet zunehmend. Mit der wachsenden Nutzung müssen auch die Standards steigen. OKX Shield setzt neue Maßstäbe dafür, was Kunden von einer Plattform für digitale Assets erwarten dürfen. Wir übernehmen mehr Verantwortung für ihren Schutz und stehen dafür auch finanziell ein. Wir sind überzeugt, dass dies zum Standard in unserer Branche werden sollte."

Um OKX Shield zu aktivieren, müssen Kunden dem Programm beitreten und die empfohlenen Sicherheitseinstellungen vornehmen. Dazu gehören die Einrichtung eines Passkeys, die Gesichtsverifizierung bei hohen Auszahlungen und die Deaktivierung von Auszahlungen im Web. Darüber hinaus müssen die fortlaufenden Anforderungen an die Konto- und Gerätesicherheit erfüllt sein.

Zu den berücksichtigungsfähigen Vorfällen können Kontoübernahmen infolge von Zugangsdaten-Phishing, Schadsoftware oder SIM-Swapping gehören, bei denen ein unbefugter Dritter die Kontrolle über das Konto erlangt und Vermögenswerte überträgt.

OKX Shield ergänzt die bestehenden Schutzmaßnahmen von OKX um einen zusätzlichen Kontoschutz. OKX Europe Limited ist gemäß der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) zugelassen. Kundenvermögen wird getrennt vom eigenen Vermögen von OKX verwahrt. Darüber hinaus hält OKX Reserven im Verhältnis 1:1 und veröffentlicht monatliche Proof-of-Reserves-Berichte. So können Kunden prüfen, ob ihre Guthaben der jeweils erfassten Assets in den Reserven berücksichtigt sind. Diese Maßnahmen dienen der sicheren Verwahrung und vollständigen Besicherung von Kundenvermögen. OKX Shield bietet darüber hinaus zusätzlichen Schutz vor der Übernahme einzelner Konten.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, OKX Shield zu aktivieren, finden Kunden hier.

Hinweise für Redaktionen:

OKX Shield ist ein freiwilliges Erstattungsprogramm für berechtigte OKX Exchange-Konten. Die Gewährung einer Erstattung liegt im Ermessen von OKX. Das Programm ist weder eine Versicherung noch eine Einlagensicherung. Eine Erstattung ist nicht garantiert. Kunden müssen OKX Shield vor Eintritt eines Vorfalls aktivieren und sämtliche Teilnahmevoraussetzungen fortlaufend erfüllen. Im Rahmen des Programms kann pro Person während der gesamten Lebenszeit ein genehmigter Erstattungsantrag berücksichtigt werden, vorbehaltlich des jeweils geltenden Limits und der Programmbedingungen. Marktverluste, vom Nutzer autorisierte Übertragungen und Verluste in externen Wallets, einschließlich OKX Wallet, sind ausgeschlossen.

Über OKX

OKX ist ein Fintech-Unternehmen, das für seine globale Kryptohandelsplattform sowie seine Onchain-Wallet und seinen Onchain-Marktplatz bekannt ist. Das Unternehmen entwickelt Technologien und Anwendungen, um Geld und Märkte zu modernisieren. OKX zählt zu den schnellsten und zuverlässigsten Krypto- und Zahlungs-Apps und hat bereits Transaktionen im Wert von mehreren Billionen US-Dollar für mehr als 150 Millionen Menschen weltweit verarbeitet.

Der Hauptsitz von OKX für den amerikanischen Kontinent befindet sich in San José, Kalifornien, und der Hauptsitz für den Nahen Osten in Dubai. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen regionale Niederlassungen in São Paulo, New York, Hongkong, Singapur, der Republik Türkiye, Australien und Europa. In den vergangenen Jahren hat OKX eines der weltweit umfassendsten regulatorisch konformen und lizenzierten Krypto-Unternehmen aufgebaut. Das Unternehmen verfügt unter anderem über Lizenzen in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem EWR, Singapur und Australien.

OKX verpflichtet sich konsequent zu Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht monatliche Proof-of-Reserves-Berichte. Weitere Informationen zu OKX findest du in der App oder auf okx.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922400866/de/

Contacts:

okx@wachsman.com