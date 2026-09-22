Hive Box

SHENZHEN, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem unterzeichnete Hive Box (https://hive-box.com/), ein Betreiber von intelligenten Paketschließfächern, in London eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Stasher (https://stasher.com/), einer globalen Plattform für Gepäckaufbewahrung. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam den Einsatz intelligenter Gepäckaufbewahrungsschränke in Großbritannien und Europa vorantreiben. Die erste Serie dieser Schließfächer wurde bereits in Städten wie London, Manchester und Edinburgh in Betrieb genommen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Hive Box ist ein führender Anbieter von Logistiklösungen für die "Last Mile" und verfügt weltweit über mehr als 400.000 intelligente Schließfächer, die 236.000 Wohnanlagen abdecken. Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen Stasher mit Hauptsitz in London bietet Gepäckaufbewahrungsdienste in mehr als 1.200 Städten an und verfügt über 10.000 Aufbewahrungsorte. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Hotels, Geschäften und Reiseplattformen geschlossen und bietet Reisenden damit Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung an Reisezielen auf der ganzen Welt. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf den Bereich der Investitionen. Hive Box wird eine strategische Investition in Höhe von 1 Million Pfund in Stasher tätigen, um den Ausbau des Netzwerks intelligenter Schließfächer in Großbritannien und Europa zu beschleunigen und Hotels sowie andere Unternehmen dabei zu unterstützen, 24-Stunden-Gepäckaufbewahrungsdienste auf neue Weise anzubieten.

Vertiefung der Zusammenarbeit zum Ausbau intelligenter Aufbewahrungsdienste in europäischen Reiseszenarien

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird eine erste Charge von 100 intelligenten Gepäckaufbewahrungsschließfächern in Großbritannien aufgestellt und in Betrieb genommen, vor allem in Hotels, Bahnhöfen, Flughäfen und Touristenzentren. Die Zahl der gemeinsam aufgestellten Schließfächer wird voraussichtlich auf 1.000 oder mehr ansteigen.

In Hotels können ungenutzte Flächen in der Lobby in Selbstbedienungs-Gepäckaufbewahrungsstellen umgewandelt werden, wodurch sich eine neue Möglichkeit ergibt, Gepäckaufbewahrungsdienste anzubieten, ohne dass dafür spezielles Personal erforderlich ist. Reisende können ihr Gepäck durch das Scannen eines QR-Codes einlagern und wieder abholen, ohne dabei an die Öffnungszeiten der Rezeption gebunden zu sein.

Die Partnerschaft geht über die Installation der Geräte hinaus. Stasher verfügt über ein umfangreiches Lagernetzwerk und lokale Marktressourcen, während Hive Box über umfassende Kompetenzen in der Entwicklung von Smart-Locker-Hardware und deren großflächiger Einführung verfügt. Bestellungen und Nutzerzugriffe von Stasher werden über das Selbstbedienungs-Schließfachnetzwerk von Hive Box abgewickelt. Die beiden Unternehmen werden zudem ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Betrieb, Erweiterung des Angebots und lokalisierte Dienstleistungen weiter vertiefen und gemeinsam die Einführung intelligenter Gepäckaufbewahrungsdienste auf dem europäischen Markt vorantreiben.

Lösungsansätze für die Herausforderungen bei der Gepäckaufbewahrung in Europa

Gepäckaufbewahrung ist für Reisende ein häufiger Bedarf, doch das Angebot auf dem europäischen Markt ist nach wie vor uneinheitlich. Einige große Bahnhöfe haben aus Sicherheitsgründen die Schließfächer vor Ort entfernt. Manuelle Gepäckaufbewahrungsstellen haben oft begrenzte Öffnungszeiten, sodass Reisende ihre Pläne an die Verfügbarkeit des Dienstes anpassen müssen. Die Gepäckaufbewahrung im Hotel wird in der Regel vom Personal an der Rezeption verwaltet, wodurch die Verfügbarkeit dieses Dienstes von der personellen Kapazität abhängt.

Die im Rahmen dieser Partnerschaft eingeführten intelligenten Gepäckaufbewahrungsschränke wurden entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Reisende können ihr Gepäck einfach durch das Scannen eines QR-Codes abgeben und wieder abholen, wobei der Zugang rund um die Uhr möglich ist und nicht an die Öffnungszeiten des Personalbetriebs gebunden ist. Der Selbstbedienungsprozess macht die Gepäckaufbewahrung bequemer und bietet Reisenden gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Planung ihrer Reisen.

Für Hotels, Geschäfte und andere Einrichtungen können die Schließfächer ungenutzte Flächen wie Lobbys und Verkaufsbereiche in Selbstbedienungs-Gepäckaufbewahrungsstellen verwandeln. Dadurch wird der Bedarf an Personal vor Ort für die Gepäckabfertigung verringert, während gleichzeitig eine zusätzliche Einnahmequelle aus Dienstleistungen geschaffen wird.

Durch die Kombination des lokalen Gepäckaufbewahrungsnetzwerks von Stasher mit den Kompetenzen von Hive Box in der Entwicklung von Hardware für intelligente Schließfächer und deren großflächige Einführung werden die beiden Unternehmen intelligente Gepäckaufbewahrungsdienste für mehr Nutzer zugänglich machen. Auch künftig wird Hive Box mit weiteren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um vielfältige Anwendungsszenarien zu erkunden und den Einsatz seiner Dienstleistungsangebote auf den globalen Märkten voranzutreiben.

Ansprechpartnerin: Frau Yang, Tel.: 86-10-63074558.