CALGARY, AB, 22. September 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass laut einem neuen Bericht von Rebel & Thorn, einer in Toronto ansässigen Medienagentur und Marketingberatungsfirma, die kanadische Marke Canna Cabana im stationären Einzelhandel bei der Markenbekanntheit und mehreren wichtigen Kennzahlen zum Einkaufsverhalten der Konsumenten unter den kanadischen Cannabis-Einzelhändlern an erster Stelle steht.

Hier die wichtigsten Eckdaten aus dem Bericht zum dritten Quartal 2026:

Canna Cabana steht in puncto Markenbekanntheit im Cannabis-Einzelhandel Kanadas an der Spitze

Bundesweit war die Marke Canna Cabana 36 % der befragten Cannabiskonsumenten ein Begriff - das ist der höchste Wert unter allen gemessenen Einzelhändlern. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 29 % im dritten Quartal 2025 bzw. 11 % im vierten Quartal 2021, als das Unternehmen sein Diskont-Clubmodell startete. Der nächstgereihte Einzelhändler im dritten Quartal 2026 war die Firma Fire & Flower mit einem Bekanntheitsgrad von 25 %.

Canna Cabana ist in allen gemessenen regionalen Märkten führend

Canna Cabana erzielte in allen im Bericht berücksichtigten regionalen Märkten - British Columbia, Alberta, Manitoba/Saskatchewan, Ontario, Quebec und den Seeprovinzen - die höchste Markenbekanntheit unter den Cannabis-Einzelhändlern. Den höchsten Bekanntheitsgrad verzeichnete das Unternehmen in Alberta mit 55 %, gefolgt von Ontario mit 42 % und Manitoba/Saskatchewan mit 37 %.

Fast jeder vierte Konsument kauft am häufigsten bei Canna Cabana

Bundesweit gaben 23 % der befragten Konsumenten Canna Cabana als ihren bevorzugten Cannabis-Händler an - das sind mehr als doppelt so viele wie beim nächstplatzierten Händler (11 %).

Der Anteil der Befragten, die Canna Cabana als ihren bevorzugten Händler nannten, stieg gegenüber 17 % im dritten Quartal 2025 um sechs Prozentpunkte. Der Bericht ergab außerdem, dass Canna Cabana seinen Vorsprung gegenüber konkurrierenden Einzelhändlern im dritten Quartal 2026 ausbauen konnte.

Canna Cabana kann den höchsten Anteil an Cannabis-Tageskonsumenten für sich verbuchen

Canna Cabana war der am häufigsten genannte Haupthändler unter den täglichen Cannabiskonsumenten. 27 % nannten ihn als ihren bevorzugten Händler; das ist der höchste Anteil aller im Bericht erfassten Händler. Außerdem entfiel ein Anteil von 37 % der Canna Cabana-Hauptkunden auf die Tageskonsumenten.

"Als wir im Jahr 2021 unser Diskont-Clubmodell einführten, waren wir überzeugt, dass ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis das Kaufverhalten der kanadischen Cannabiskonsumenten grundlegend verändern könnte. Heute liegt die nationale Markenbekanntheit von Canna Cabana bei 36 %, verglichen mit 11 % zum Zeitpunkt der Einführung. Fast jeder vierte befragte Konsument nennt uns als seinen bevorzugten Händler. Zusammen mit unseren Rekordergebnissen im dritten Quartal ist dies eine überzeugende Bestätigung dafür, dass wir mit unserer Strategie richtig lagen", so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Wir haben diesen Status erreicht, weil wir unseren Kunden bei jedem Besuch einen überzeugenden Grund bieten, sich für Canna Cabana zu entscheiden. Unsere ELITE- und Cabana Club-Mitglieder sowie unsere Teams in den Läden sind der Schlüssel zu diesem Erfolg. Ihre Loyalität und ihr Engagement haben uns dabei geholfen, Kanadas bekannteste Cannabis-Einzelhandelsmarke aufzubauen, und wir haben uns auch für die Zukunft ambitionierte Ziele gesteckt. Für uns eröffnen sich enorme Chancen, noch mehr Kunden zu erreichen, unsere Wettbewerbsposition weiter zu stärken und genauso diszipliniert weiterzuwachsen wie bisher", fügt Herr Grover hinzu.

ZUTEILUNG VON AKTIENOPTIONEN AN MITARBEITER

Darüber hinaus gibt High Tide bekannt, dass mehreren Mitarbeitern des Unternehmens 103.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") gewährt wurden. Jede Option kann zum Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse TSX Venture Exchange ("TSXV") auf Grundlage des letzten Handelstages unmittelbar vor dieser Pressemitteilung ausgeübt werden, erlischt drei Jahre nach dem Datum der Zuteilung und wird über einen Zeitraum von zwei Jahren unverfallbar. Jede Option berechtigt zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens und wird gemäß den Bestimmungen des vom Unternehmen per 2. Juni 2022 eingeführten Omnibus-Plans ausgegeben.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 232 inländischen Geschäftsstandorten und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten. Mit Ausnahme von British Columbia, wo die Anzahl der Filialen auf 8 beschränkt ist, beansprucht das Unternehmen einen Marktanteil von 14 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen wurde 2025 der erste nordamerikanische Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 10,5 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international eines der am besten aufgestellten Unternehmen und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie https://www.hightideinc.com/, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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