Mainz (ots) -Die große deutsche Fernsehtradition der Samstagabendshow lebt! Eine der beliebtesten Sendungen der Geschichte, "Was ist da im Busch?", kehrt ein letztes Mal zurück - und das "ZDF Magazin vor Ort" ist dabei. In einem halbstündigen Countdown zur großen Abschiedsshow mit Kultmoderator Achim "Trenki" Trenkberger schaut die Sendung zurück: auf die besten Momente aus fünf Jahrzehnten Unterhaltung für die ganze Familie. In dieser Ausgabe parodiert Caro Worbs die große Show-Welt der alten Samstagabendunterhaltung und berichtet mit Unterstützung von Jan Böhmermann, Sonya Kraus, Miguel Robitzky, Pierre M. Krause und vielen mehr aus der glamourösen Welt der "Stadthalle Fellbach". Das "ZDF Magazin vor Ort: Was ist da im Busch? Der Countdown" ist am Freitag, 25. September 2026, um 23.00 Uhr im ZDF zu sehen und bereits ab 20.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.In einer epischen Countdown-Show lädt Moderatorin Joana Giesswein (Caro Worbs) hinter die Kulissen der Samstagabendunterhaltung ein. Zu sehen sind die spannendsten "Was ist da im Busch?"-Momente vor der Kamera - und zum ersten Mal auch die dahinter. Backstage kommen Wegbegleiter, Fans und Stargäste zu Wort. Und über allem schwebt die Frage: Wird sich der geliebte "Trenki" mit seiner langjährigen Show-Assistentin Pamela "Pammel" Hoffmann (ebenfalls Caro Worbs) versöhnen?Spaßige Spiele, legendäre Lieder und Weltstars: "Was ist da im Busch?" war schon Primetime-Entertainment, als die Deutschen noch kein Englisch konnten. Ein letztes Mal wird Achim "Trenki" Trenkberger (Miguel Robitzky) "Deutschland, die Schweiz, Österreich und natürlich auch Liechtenstein" in seinem Fernseh-Zuhause begrüßen. Diesmal aus der legendären Stadthalle Fellbach - und das "ZDF Magazin vor Ort" verabschiedet ihn würdig.KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 70-16293.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmagazinvorort)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de und unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "ZDF Magazin vor Ort" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/shows/zdf-magazin-vor-ort-100)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6356843