Berlin/Bonn (ots) -
Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller hält nach den Landtagswahlen an der aktuellen Bundesregierung unter CDU-Führung fest. Im Interview mit dem TV-Sender phoenix sagte sie: "Der Kanzler ist gewählt, auch mit den Stimmen der SPD. Wir haben einen Koalitionsvertrag, zu dem hat sich die überbordende Mehrheit meiner Partei bekannt, hat dazu positiv abgestimmt. Wir stehen sehr klar zu einer Bundesregierung, die geführt wird von der Union, daran gibt es nun auch nichts zu rütteln. Und wir möchten diese Regierung auch zu einem erfolgreichen Ende führen, und dabei bleibts."
Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/cHT
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6356842
Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller hält nach den Landtagswahlen an der aktuellen Bundesregierung unter CDU-Führung fest. Im Interview mit dem TV-Sender phoenix sagte sie: "Der Kanzler ist gewählt, auch mit den Stimmen der SPD. Wir haben einen Koalitionsvertrag, zu dem hat sich die überbordende Mehrheit meiner Partei bekannt, hat dazu positiv abgestimmt. Wir stehen sehr klar zu einer Bundesregierung, die geführt wird von der Union, daran gibt es nun auch nichts zu rütteln. Und wir möchten diese Regierung auch zu einem erfolgreichen Ende führen, und dabei bleibts."
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