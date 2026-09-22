Berlin (ots) -Anlässlich der morgigen Agrarministerkonferenz in Würzburg fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH), Natur- und Gesundheitsschutz bei der Zulassung von Pestiziden nicht weiter abzuschwächen. Zur Konferenz soll unter dem die vermeintlich prekäre Verfügbarkeit von Pestizidwirkstoffen thematisiert werden. Die DUH appelliert an die Agrarministerinnen und Agrarminister der Länder, sich gegen eine Deregulierung der Pestizidzulassung sowie für wirksame Umwelt- und Gesundheitsprüfungen einzusetzen. Gleichzeitig kritisiert die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation das Gesetz "Food and Feed Safety Omnibus - Omnibus X" stark, das rechtswidrige Änderungen bei den Pestizid-Sicherheitsprüfungen vorsieht.Dazu sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH:"Während Industrie- und Agrarverbände über eine angebliche prekäre Zulassungssituation von Pestiziden klagen, verdeutlichen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit einen Pestizid-Rekordabsatz: 2025 wurden so viele Pestizidwirkstoffe verkauft, wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Allein der Absatz von Herbiziden nahm innerhalb eines Jahres um rund 26 Prozent zu, der von Fungiziden um rund 20 Prozent. Dass einige Agrarminister über zu wenig verfügbare Pestizide klagen, ist schlichtweg Augenwischerei. Wir appellieren an die Agrarministerinnen und Agrarminister, eine weitere Deregulierung der Pestizidzulassung zu stoppen sowie das Vorsorgeprinzip, die unabhängige Umweltprüfung und wirksame Alternativen zum chemisch-synthetischen Pflanzenschutz zu stärken - zum Schutz unserer Gesundheit, der Artenvielfalt und des Trinkwassers. Wir fordern von der Agrarministerkonferenz in Würzburg ein klares Signal: Gesundheits- und Umweltschutz müssen Vorrang haben, statt weiterer Erleichterungen für die Agrarchemie-Lobby."Link:Das Rechtsgutachten im Auftrag der DUH und anderer NGOs zur Rechtswidrigkeit der geplanten Änderungen im Pflanzenschutzmittelrecht können Sie hier herunterladen: l.duh.de/p260127Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6356838