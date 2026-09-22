Leipzig (ots) -Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 23. September 2026, 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E).Die Wählerinnen und Wähler wollen kein "Weiter so". Das haben sie an den Wahlurnen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin deutlich gemacht. Auch aus den bisherigen Regierungsparteien heißt es, man habe die Warnschüsse verstanden. Wirklich? Nur wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale verkündete Friedrich Merz, er werde weitermachen - als Bundeskanzler und Parteichef.Was denn nun? Welche Konsequenzen ziehen die politisch Verantwortlichen in Mitteldeutschland? Werden die umstrittene Gesundheits- und Rentenreform auf Bundesebene durchgesetzt, oder kommt eine Korrektur, wie sie die Ost-Ministerpräsidenten gefordert hatten? Bleibt es bei den Brandmauern und Unvereinbarkeitsbeschlüssen, oder wird man künftig mit jenen Parteien zusammenarbeiten, die die drei Wahlen gewonnen haben? Und: Welche Änderungen erwarten die Menschen vor Ort von ihren politischen Vertretern?Bei "Fakt ist!" aus Dresden diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook mit Bürgerinnen und Bürgern über ihre Erwartungen. Gäste der Sendung sind:- Jens Lehmann (Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU)- Prof. Dr. Marianne Kneuer (Politikwissenschaftlerin TU Dresden)- Annette Binninger (Chefredakteurin Sächsische Zeitung)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6356835