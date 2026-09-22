Mainz (ots) -
Woche 39/26
Mi., 23.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45Die Spur (HD/UT)
Missbrauch: Insider schockt die Techno-Szene
Film von Maike von Galen und Silja Thoms
Kamera: Markus Dassel
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 23. September 2026, 18.00 Uhr bis 23. September 2031
Woche 40/26
Mi., 30.9.
Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:
0.45Inside CDU (HD/UT)
Rehbraun
Film von Steffen Haug und Denise Jacobs
Deutschland 2026
1.20Inside CDU (HD/UT)
Retro
Film von Steffen Haug und Denise Jacobs
Deutschland 2026
1.55Inside CDU (HD/UT)
Rambo Zambo
Film von Steffen Haug und Denise Jacobs
Deutschland 2026
2.30Inside CDU (HD/UT)
Rumms
Film von Steffen Haug und Denise Jacobs
Deutschland 2026
3.15auslandsjournal (VPS 2.15)
3.45Die Spur (VPS 2.45)
4.15frontal (VPS 3.15)
5.00-hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
("Dokumentation" um 0.45 Uhr und 1.30 Uhr und
"plan b: Was macht uns gesund?" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6356855
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22.45Die Spur (HD/UT)
Missbrauch: Insider schockt die Techno-Szene
Film von Maike von Galen und Silja Thoms
Kamera: Markus Dassel
Deutschland/Türkei 2026
Im Streaming: 23. September 2026, 18.00 Uhr bis 23. September 2031
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3.45Die Spur (VPS 2.45)
4.15frontal (VPS 3.15)
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5.30
("Dokumentation" um 0.45 Uhr und 1.30 Uhr und
"plan b: Was macht uns gesund?" entfällt.)
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