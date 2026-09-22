Düsseldorf (ots) -- Rund 800 junge Fachkräfte aus 36 Ländern treten in rund 50 Disziplinen an- Neue Veranstaltungsbereiche fördern Austausch zwischen Jugend, Politik, Wirtschaft und Bildung- Mhoch4 unterstützt die Presse- und Medienarbeit sowie die Social-Media-KommunikationIn genau einem Jahr werden die EuroSkills Düsseldorf 2027, die Europameisterschaft der Berufe, eröffnet. Vom 22. bis 26. September kommen rund 800 junge Fachkräfte aus 36 europäischen Ländern nach Düsseldorf. In rund 50 Wettbewerbsdisziplinen aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung zeigen sie ihr Können. Die Veranstalter erwarten 150.000 Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und dem Ausland.Mit dem Jahrestag beginnt die intensive öffentliche Vorbereitungsphase. Unter dem Motto "SKILLS! Shape Your Future" richten Deutschland und Luxemburg die zehnte Europameisterschaft der Berufe erstmals gemeinsam aus. Nach der Eröffnungsfeier am 22. September folgen drei Wettbewerbstage auf dem Gelände der Messe Düsseldorf; die Siegerehrung am 26. September bildet den Abschluss.Berufliche Orientierung zum AnfassenDie EuroSkills Düsseldorf 2027 machen berufliche Spitzenleistungen sichtbar und geben jungen Menschen einen direkten Einblick in moderne Berufe. An den Wettbewerbsflächen erleben Schülerinnen und Schüler, wie anspruchsvolle Aufgaben unter Zeitdruck, mit Präzision und moderner Technik gelöst werden. In den "Try-a-Skill"-Bereichen können sie Tätigkeiten selbst ausprobieren und mit Auszubildenden sowie Fachleuten ins Gespräch kommen.Auch die berufliche Bildung selbst wird erlebbar: In thematischen Arenen bringen Schülerinnen, Schüler und Auszubildende ihre Perspektiven ein und diskutieren gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Bildungspraxis über die Zukunft von Ausbildung und Arbeit. Dabei geht es um Fragen, die ihren eigenen beruflichen Weg unmittelbar betreffen - etwa um technologische Veränderungen, Teilhabe, Nachhaltigkeit und die Attraktivität der beruflichen Bildung. So werden junge Menschen nicht nur angesprochen, sondern als Mitgestaltende ernst genommen. Die Erkenntnisse aus den Arenen sollen zugleich Impulse für die weitere Berufsbildungspolitik geben. Der Eintritt zu den EuroSkills Düsseldorf 2027 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf ist kostenfrei."In Düsseldorf werden junge Menschen erleben, wie vielfältig und anspruchsvoll berufliche Ausbildung heute ist. Mit dem Meilenstein 'One Year to Go' beginnt für uns die Phase, in der wir genau diese Vielfalt in Schulen, Betriebe, Medien und europäische Partnernetzwerke tragen", sagt Agnes Hecker, COO der EuroSkills Düsseldorf 2027.Düsseldorf wird Treffpunkt der europäischen BerufsbildungDamit setzen die EuroSkills dort an, wo Berufsorientierung besonders wirksam wird: bei konkreten Erfahrungen. Die Teilnehmenden sind selbst junge Fachkräfte und damit glaubwürdige Vorbilder für die Schülerinnen und Schüler im Publikum. Sie zeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten eine berufliche Ausbildung eröffnet und welche Rolle berufliches Können für Innovation, Nachhaltigkeit und die Sicherung von Fachkräften spielt.Dieser Gedanke prägt auch die fünf zentralen Veranstaltungsbereiche der EuroSkills Düsseldorf 2027 - zusammen machen sie berufliche Bildung in ihrer ganzen Breite erlebbar. In den Wettbewerben zeigen junge Fachkräfte berufliche Spitzenleistungen; Try-a-Skill-Angebote laden zum eigenen Ausprobieren ein. In Arenen bringen Jugendliche ihre Perspektiven ein, während eine Konferenz Fachleute und Verantwortliche aus Bildung, Politik und Wirtschaft zusammenführt. Auf Ausstellerflächen zeigen Unternehmen, Institutionen und Akteure aus Bildung und Sozialpartnerschaft konkrete Berufswege, Innovationen und Perspektiven für die Zukunft."Berufliche Bildung ist das Rückgrat unserer wirtschaftlichen Stärke und ein Schlüssel für Europas Zukunft. Für die EuroSkills Düsseldorf 2027 sind junge Menschen deshalb nicht nur Zielgruppe: Sie bringen ihre Erfahrungen und Ideen direkt in den Austausch mit Politik, Wirtschaft und Bildung ein. So sollen von den EuroSkills Düsseldorf 2027 Impulse ausgehen, die weit über die fünf Veranstaltungstage hinausreichen", sagt Dawid Solak, CEO der EuroSkills Düsseldorf 2027.Mhoch4 verstärkt die Kommunikation im CountdownjahrZum Start des letzten Vorbereitungsjahres bauen die EuroSkills Düsseldorf 2027 ihre Kommunikation aus. Die Kommunikationsagentur Mhoch4 unterstützt das interne Team künftig bei der Presse- und Medienarbeit sowie bei der Social-Media-Kommunikation. Gemeinsam sollen die Vorbereitungen, die Teilnehmenden und ihre Berufe sowie die bildungspolitischen Themen der Veranstaltung kontinuierlich sichtbar werden.Mhoch4 entwickelt und produziert crossmediale Inhalte für Video, Print, Audio und soziale Medien. Die Agentur arbeitet von Hamburg und Düsseldorf aus und verbindet redaktionelles Storytelling mit kanalspezifischer Distribution."Die EuroSkills Düsseldorf 2027 bieten starke Bilder und relevante Geschichten. Im Mittelpunkt stehen junge Menschen, die ihr Können entwickeln und damit konkrete Probleme lösen. Wir freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen, diese Geschichten für Medien und unterschiedliche Plattformen zugänglich zu machen", erklärt Bernhard Jungwirth, Geschäftsführer Mhoch4.Die nächsten zwölf MonateBis September 2027 rücken die Auswahl und Vorbereitung der Nationalteams, Trainings und Qualifikationen, die beteiligten Berufe sowie Partneraktivitäten zunehmend in den Mittelpunkt. Schulen erhalten Informationen und Materialien zur Vorbereitung ihres Besuchs. Ergänzend werden Beteiligungsmöglichkeiten für Unternehmen, Institutionen und ehrenamtlich Engagierte kommuniziert. Aktuelle Informationen veröffentlicht die EuroSkills 2027 GmbH unter https://euroskills2027.com.Über die EuroSkills Düsseldorf 2027Die EuroSkills sind die größte Veranstaltung für berufliche Bildung und Exzellenz in Europa. Die zehnte Ausgabe findet vom 22. bis 26. September 2027 in Düsseldorf statt. Rund 800 junge Fachkräfte aus 36 Ländern treten in rund 50 Wettbewerbsdisziplinen an. 150.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Deutschland und Luxemburg richten die Europameisterschaft erstmals gemeinsam aus. Das Motto lautet "SKILLS! Shape Your Future". Der Eintritt ist kostenfrei.Die EuroSkills Düsseldorf 2027 werden gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Landeshauptstadt Düsseldorf. Darüber hinaus unterstützt das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend des Großherzogtums Luxemburg die Organisation und Vorbereitung der EuroSkills Düsseldorf 2027.Über Mhoch4Mhoch4 ist eine Kommunikationsagentur für crossmedialen Content mit Standorten in Hamburg und Düsseldorf. Die Agentur entwickelt und produziert Inhalte für Video, Print, Audio und soziale Medien und unterstützt Organisationen bei Strategie, Produktion und Distribution.Pressekontakt:EuroSkills 2027 GmbHHendrik NiebuhrMhoch4 GmbH & Co. KGRebecca Bernsteinmedia@euroskills2027.comOriginal-Content von: EuroSkills 2027 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180947/6356853