München (ots) -Darf München den Olympischen Traum weiterträumen? Am Samstag, 26. September 2026, entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zwischen der bayerischen Landeshauptstadt, Berlin und der Region Köln-Rhein-Ruhr, wer international als Deutschlands Kandidat ins Rennen geht um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Der BR begleitet den Tag der Entscheidung intensiv und umfassend auf allen Kanälen - inklusive Liveübertragung des DOSB-Votums aus Baden-Baden, aktuellen Reaktionen von dort und aus München sowie mit Analysen und Einordnungen. All das mit klarem Fokus auf die bayerische Perspektive.Zur Einstimmung zeigt das BR Fernsehen die hintergründige Doku"Das Rennen um Olympia: Münchens Traum von den Spielen" von Tobias Barnerssoi - am Mittwoch, 23. September, 22 Uhr, nochmals am Samstag, 26. September, 13.15 Uhr unmittelbar vor der Live-Entscheidung und in der ARD Mediathek. Die Produktion blickt aus verschiedenen Perspektiven auf die Münchner Olympiabewerbung: von politischen Entscheidungsträgern und Fachleuten bis hin zur Münchner Nachwuchs-Leichtathletin Daryl Ndasi, für die Olympia weit mehr ist als ein sportpolitisches Projekt. Der Film beleuchtet Chancen, Erwartungen und Herausforderungen einer möglichen Austragung in München und zeigt, wie die bayerische Landeshauptstadt die Spiele auf Basis ihres olympischen Erbes von 1972 neu denken möchte. Ausführlicher Inhalt siehe hier im Programmkalender BR Fernsehen (https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-4103616.html).Am Samstag, 26. September, 13.45 Uhr blickt die Sportwelt nach Baden-Baden, wo der DOSB in Gegenwart des Bundespräsidenten und von viel Sport- und Politprominenz seine Entscheidung verkündet - aus Bayern etwa Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann und Münchens OB Dominik Krause. Das BR Fernsehen übernimmt live die ARD-Sondersendung "Olympia für Deutschland: München, Berlin oder KölnRheinRuhr? Die Entscheidung!" mit Moderatorin Esther Sedlaczek. Die Sendung stellt die Konzepte aller Bewerber vor und fängt in Live-Schalten die Stimmung überall vor Ort ein - sowohl vor der Verkündung als auch direkt nach der Entscheidung. BR-Reporter Markus Othmer liefert Live-Reaktionen aus dem Alten Rathaus in München, wo Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Sport und Gesellschaft die Entscheidung verfolgen. Tobias Barnerssoi meldet sich für den BR von der DOSB-Versammlung in Baden-Baden.Direkt im Anschluss gibt es an diesem XXL-Sportsamstag im BR Fernsehen ab 14.45 Uhr Live-Fußball mit dem Duell Wacker Burghausen - TSV 1860 München in der Regionalliga Bayern und weitere frische Interviews und Reaktionen zur Olympia-Kandidatenkür in der Halbzeit und nach Abpfiff.Am Abend steht die Entscheidung nochmals im Fokus der BR24-Nachrichten im BR Fernsehen (18.30 bis 19.00 Uhr). Moderator Florian Eckl ordnet gemeinsam mit dem früheren Skistar Christian Neureuther die Ergebnisse und ihre Bedeutung für Bayern ein. Live-Schalten nach Baden-Baden und München, aktuelle Reaktionen und Analysen zum weiteren Verfahren ergänzen die Berichterstattung.Pressekontakt:BR-PressestelleChristian DückE-Mail: christian.dueck@br.deTel. +49 (0)89 5900-10575www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6356850