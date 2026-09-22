Köln (ots) -Das Team der "Aktuellen Stunde" bekommt Verstärkung: Maik Meuser (50) wird ab Januar 2027 erstmals das Informationsmagazin im WDR Fernsehen moderieren. Martin von Mauschwitz (64) bleibt Moderator von "WDR Aktuell" und verringert seine Einsätze bei der "Aktuellen Stunde".Seit 2016 gehörte Maik Meuser zum festen Moderationsteam bei RTL.Der 50-Jährige ist in Köln geboren und im hessischen Idstein aufgewachsen. Der Politologe und Germanist machte während seines Studiums in Mainz Stationen beim ZDF, SWR, bei Arte und beim HR. Seine Redakteursausbildung machte Maik Meuser 2005 bei der Deutschen Welle in Bonn, Brüssel und Berlin.Maik Meuser kommt mit viel Vorfreude zum WDR: "Wir leben in einer Zeit, in der uns täglich eine enorme Menge an Informationen erreicht. Auswählen, überprüfen und einordnen: Darin liegt eine zentrale Verantwortung des Journalismus. Ich freue mich sehr darauf, diese Verantwortung gemeinsam mit dem WDR, der für Qualitätsjournalismus steht, und im Team der 'Aktuellen Stunde' zu übernehmen."WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg: "Maik Meuser ist ein erfahrener Nachrichtenjournalist und ein kluger und charismatischer Kopf. Er passt hervorragend in unser großartiges Moderatorenteam. Er wird eine große Bereicherung für die 'Aktuelle Stunde' sein."Dass Martin von Mauschwitz weiter Moderator im WDR Fernsehen sein wird, freut Stefan Brandenburg: "Martin von Mauschwitz hat über mehr als 25 Jahre die 'Aktuelle Stunde' mitgeprägt, er hat insbesondere viele Krisen und schwierige Nachrichtenlagen in NRW, in Deutschland und der Welt den Zuschauern eingeordnet. 'WDR aktuell' wird von dieser Erfahrung weiterhin profitieren."Das genaue Datum der ersten Sendung der "Aktuellen Stunde" mit Maik Meuser in 2027 wird noch bekannt gegeben.Zur "Aktuellen Stunde": Die "Aktuelle Stunde" ist die wichtigste landesweite Informationssendung des WDR Fernsehens. Sie bietet jeden Abend um 18.45 Uhr von Montag bis Sonntag alles, was am jeweiligen Tag für die Menschen in Nordrhein-Westfalen wichtig, interessant, berührend und unterhaltsam ist.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6356848