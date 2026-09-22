Düsseldorf (ots) -Künstliche Intelligenz macht den Kundenservice schneller und besser. Das belegt eine aktuelle Roland-Berger-Studie (https://content.rolandberger.com/hubfs/07_presse/Roland%20Berger_Future_CustomerService_AI_06_final.pdf). Trotzdem zögern Mittelständler mit dem Einstieg, weil sie die Technologie als zu komplex, fehleranfällig oder teuer wahrnehmen. Mit ihrem neuen KI-Agenten räumen die Düsseldorfer Telefonie-Pioniere von sipgate diese Hürden jetzt ab: sipgate sona lässt sich ohne KI-Expertise und mehrstellige IT-Budgets in der bestehenden Telefonie-Umgebung einrichten, liefert Qualität auf Enterprise-Niveau und ist im kleinsten Paket bereits zum Nulltarif erhältlich."Mittelständische Unternehmen, die ihren Kundenservice mit KI optimieren wollten, hatten bislang die Qual der Wahl: Entweder sie nehmen viel Geld für ein Großprojekt in die Hand, wie es für Konzerne üblich ist. Oder sie entscheiden sich für eine Lösung, die spezifisches KI-Know-how einfordert, um ein gerade einmal zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten", sagt Marcel Mellor, Product Lead bei sipgate. "Mit sipgate sona haben wir einen KI-Agenten entwickelt, der weder Prompt-Wissen noch Enterprise-Budgets voraussetzt. Stattdessen können Unternehmen diesen wie ein neues Teammitglied mit wenig Aufwand einarbeiten und direkt loslegen."Managen statt promptenAlles, was spezifische KI-Expertise erfordert, ist bereits in sipgate sona eingebettet. Anwender:innen konzentrieren sich auf das fachliche Briefing des KI-Agenten, ohne eine Zeile Prompt zu schreiben. Funktionen und Kontextwissen fügen sie per Drag-and-Drop hinzu. Dafür steht ihnen eine umfangreiche Auswahl an Playbooks zur Verfügung, die wiederkehrende Workflows abbilden. sipgate sona greift zudem auf bestehende Tools zu, etwa CRM-Systeme, um Aufgaben eigenständig zu erledigen. Bei Bedarf übergibt der KI-Agent das Gespräch samt Kontext an die richtigen Mitarbeitenden."KI-Telefonie war für kleine und mittlere Unternehmen bislang ein finanzielles und technisches Risiko. Mit sipgate sona wird sie zur einfachsten Entscheidung des Jahres", so Marcel Mellor. "Wir nehmen die Komplexität komplett raus. Unternehmen bringen ihr Fachwissen mit, den Rest erledigt sipgate sona."Der niedrigschwellige Ansatz schlägt sich in der gesamten Produktphilosophie nieder. So bietet sipgate sona verschiedene Charaktere an, bei denen Stimme und Persönlichkeit miteinander harmonieren. Eigene Analysen haben bestätigt, dass Anrufende Gespräche vor allem dann als natürlich erleben, wenn Klang, Tonalität, Satzbau und Gesprächsführung optimal aufeinander abgestimmt sind. Dafür ist sipgate unter anderem eine Partnerschaft mit den europäischen Voice-AI-Spezialisten von KugelAudio eingegangen.Europäischer Tech-Stack ermöglicht Nulltarifsipgate sona kann mit 500 Inklusivminuten monatlich kostenlos genutzt werden. Wer mehr Anrufvolumen oder Optionen benötigt, bucht einen der Folgetarife. Möglich macht dies die besondere technische Basis: sipgate setzt mit sona auf selbst-gehostete Open-Weights-Sprachmodelle, die für den Einsatz von KI-Telefonagenten optimiert sind. Das Unternehmen betreibt seine Server ausschließlich in deutschen Rechenzentren, die nach ISO 27001 zertifiziert und DSGVO-konform sind. Alle Produkte erfüllen die Anforderungen des EU AI Act. Für den Mittelstand bedeutet das: Hoher Datenschutz und verlässliche Technologie aus bekannter Hand. sipgate beschäftigt sich seit mehr als sechs Jahren mit Künstlicher Intelligenz und begleitet Unternehmen seit über 20 Jahren in der Telefonie.Über sipgate2004 als erster deutscher VoIP-Anbieter gegründet, ist sipgate heute mit über 40.000 Firmenkunden ein führender Voice-AI-Anbieter für klein- und mittelständische Unternehmen. sipgate bietet AI-gestützte Telefonielösungen, die jährlich eine Milliarde Gesprächsminuten verarbeiten. Die Rechenzentren von sipgate befinden sich ausschließlich in Deutschland, was Datenhoheit und maximale Unabhängigkeit in der Produktentwicklung sichert. Das Unternehmen ist nach ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und erfüllt die Anforderungen des EU AI Act.Pressekontakt:Carolin BrockhausenPIABO Communicationssipgate@piabo.net+49 162 2821937Original-Content von: sipgate GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53275/6356860