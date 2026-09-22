BofA wird für Europas Versorger optimistischer. Hintergrund sind deutlich höhere Gaspreisannahmen: Für 2027 steigt die Prognose für den europäischen TTF-Preis von 39 auf 55 €/MWh, für Q4/26 werden sogar 100 €/MWh erwartet. Treiber sind anhaltende Störungen katarischer LNG-Exporte durch die Straße von Hormus, rekordniedrige europäische Gasspeicher und eine anziehende asiatische LNG-Nachfrage. Die Risiken bleiben allerdings hoch: Ein milder Winter könnte die Gaspreise deutlich drücken. Einzelne ausgeprägte Kältephasen - deren Auftreten durch die mit El Niño verbundenen Veränderungen der atmosphärischen Zirkulation begünstigt werden kann - bergen dagegen erhebliches Preisspitzenrisiko.



BofA hebt entsprechend die Strompreisannahmen für 2027 um durchschnittlich 9 €/MWh bzw. 9 %, für 2028 um 4 €/MWh bzw. 5 % an. Höhere Absicherungspreise und sukzessive Preisanpassungen im Vertrieb sollten Gewinn- und Guidance-Upgrades ermöglichen. Bei mehreren Versorgern liegen die neuen 2027er EPS-Schätzungen der Bank 6-9 % über Konsens.



Besonders im Fokus stehen SSE und RWE: Für beide erwartet BofA starke November-Zahlen und sieht 2027 ein EPS-Potenzial von 7-8 % über Konsens. Auch EDP und Endesa bieten Revisionspotenzial. Verbund und ERG werden von Underperform auf Neutral hochgestuft; hier liegen die EPS-Schätzungen sogar mehr als 15 % über Konsens. Risiko bleiben staatliche Preisdeckel und Übergewinnabschöpfungen, insbesondere in Spanien und Italien.





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