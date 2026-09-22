München (ots) -Blut ist dicker als Wasser? Sobald es um Macht und Geld geht, kann man selbst der eigenen Familie nicht mehr trauen. In Guy Ritchies neuem tiefschwarzen Thriller WIFE & DOG verbirgt jeder ein finsteres Geheimnis - und vermeintliche Verbündete zeigen plötzlich ihr wahres Gesicht.Für WIFE & DOG versammelt Regisseur und Drehbuchautor Guy Ritchie ("The Gentlemen", "Operation Fortune") ein hochkarätiges Star-Ensemble aus Oscar-Preisträger Anthony Hopkins ("The Father", "Westworld"), Rosamund Pike ("In The Grey", "Saltburn"), Benedict Cumberbatch ("Sherlock", "Der Phönizische Meisterstreich"), James Norton ("House of the Dragon") und Cosmo Jarvis ("Shogun") und entfesselt ein gnadenloses Spiel aus Gier, Intrigen und Verrat.Als ein schwerreicher Unternehmer (Anthony Hopkins) seine Tochter (Rosamund Pike) als Nachfolgerin und Firmenerbin bestimmt, entbrennt ein blutiger Erbschaftsstreit, der von der Welt der Superreichen bis in die Tiefen der Londoner Unterwelt führt. Mittendrin: Ein wortkarger Stallknecht (Benedict Cumberbatch), dessen mysteriöse Vergangenheit tiefe Abgründe offenbart.Ob Aristokraten oder Gangster - Regisseur Guy Ritchie begibt sich in seinen Filmen immer wieder mit Hingabe in die Abgründe der britischen Gesellschaft. In seinem neuen Thriller WIFE & DOG treffen kaltblütige Intrigen auf fein gesetzte Actionhöhepunkte - und dabei zeigt sich ein erstklassiges Schauspiel-Ensemble von seiner fiesesten Seite: Oscar-Preisträger Anthony Hopkins ("The Father", "Westworld"), Rosamund Pike ("In The Grey", "Gone Girl"), James Norton ("House of the Dragon"), Cosmo Jarvis ("Shogun") und Benedict Cumberbatch ("Sherlock", "Der Phönizische Meisterstreich").Pressekontakt:PR (Print, Radio, TV):Simone Bachofner & Rueya GuercanTel: 030 / 61 20 30 - 70E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deRueya.Guercan@aim-pr.deOnline-PR:Aaron Tanzmann & Lesley MeierTel: 030 / 61 20 30 - 20 / - 65E-Mail: Aaron.Tanzmann@aim-pr.deLesley.Meier@aim-pr.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6356868